獨家／BMW大七當攤車賣皮草衣 熟客：看到就快過年了

老闆堅持薄利多銷的定價策略，精品貨便宜賣。（圖／東森新聞）





台灣常見的行動攤車多半是貨車，不過嘉義這位成衣商二代，開的卻是BMW大七名車，經常把皮草大衣直接鋪在車頂開賣，而且是期間限定，入冬賣到隔年四月，全台趴趴走。熟客只要看到他的車出現，就知道快過年了。也因為開著名車賣衣服，相當引人關注。其實他在嘉義還有一間服飾店，行動攤車販售的都是出清品，用專櫃1-3折價拚現金。

行動服飾店在台灣並不稀奇，但把雙B名車當作攤車，仍相當少見。這輛BMW大七，新車價超過500萬元，當初以中古價100多萬購入，開了13年保養狀況仍不錯，被當作行動攤車已經很長一段時間。

服飾店老闆曾先生：「因為方便，我也不用架架子，就直接鋪上去。用車子這樣賣，已經3、40年了啦。」

這樣的行動服飾店其實是期間限定，入冬後開始販售，最晚賣到4月。1月2日在高雄市，隔天上午到台中市，下午再回到嘉義市，把名車當發財車，全台趴趴走。這麼奔波，純粹是想薄利多銷。曾老闆的父親本來就是賣成衣的，他承接衣缽，在嘉義還有一間經營超過40年的服飾店。

服飾店老闆曾先生：「主要是做寄給其他專櫃，走中高檔一點，外面賣的都是出清。」

行動攤車和實體店面的客層仍有區別，不過老闆堅持薄利多銷的定價策略，精品貨便宜賣，正如同他把中古名車當攤車的作風一樣。

