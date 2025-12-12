獨家／BP、aespa、門童接力快閃 韓星搶千萬周邊商機

Lisa戴過的同款帽子，業者預計賣到缺貨。（圖／東森新聞）





本周末有許多韓團快閃店，台北就有男團「門童」、女團aespa和BLACKPINK的快閃店開幕，高雄還有BP成員Jisoo畫的「灰塵寶寶」做成大氣球遊行，韓星來台快閃，每一檔預計，少則賺上百萬，多則賣破千萬元，靠的就是忠誠粉絲的黏著度和稀缺商品的搶購心理。

Lisa戴過的同款帽子，預計賣到缺貨，一頂售價2500元，加上聯名帽T4750元，一起帶走要掏出七張小藍，但業者預估聯名快閃，將吸引更多人潮。

BP聯名快閃店店長尹慈：「BLACKPINK跟MLB跟PSG的聯名，可以跟球隊的聯名，跟運動的元素是之前比較少見的，是這次最大的特色。」

BP快閃店為期16天，預估賺破千萬，韓星快閃店接力來台，商機就在於，忠實粉絲比一般消費者更願意掏錢，為支持偶像買周邊，尤其產品稀缺性越高，粉絲越愛搶。

像是我們看到的趴娃，就是這次男團BOYNEXTDOOR，在台灣快閃店的新商品，每個小時都被歌迷搶購一空，另外台灣的獨家商品也很受歡迎。

男團BOYNEXTDOOR粉絲vs.記者：「（花多少錢？）7250，只要有他們就會想買，有些人沒辦法過來現場買，可能因為上課因素，所以我幫他們代購。」

商品的獨特性，催生代購，賣出快閃店的「短期高銷售」，尤其如果有特殊打卡牆，又能在網路社群上炒熱度。

除了12/12門童快閃店，和12/13BP聯名快閃外，本週還有女團aespa快閃店和Jisoo灰塵寶寶氣球大遊行，快閃商機能吸金，靠的就是idol背後，滿滿忠誠歌迷。



