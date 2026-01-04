獨家／CPB立春賽開打 4台啦啦隊女神應援、低調不受訪

福州海俠對上上海正大龍。（圖／翻攝自YT＠CPB）





中國城市棒球聯賽立春賽在深圳開打，昨（3日）晚由福州海俠對上上海正大龍，台灣球員林益全、黃勇傳，表現都還不錯，不過現場還出現4名台灣前啦啦隊女神加油助陣，但都相當低調，不願受訪。

中國城市棒球聯賽立春賽在深圳開打，福州海俠隊出戰上海正大龍隊，海俠隊有前統一獅野手黃勇傳，替補上場攻守俱佳，可惜下半場打線沒有發揮，上海正大龍隊則有前台鋼雄鷹野手巴奇達魯妮卡兒，在第六局出現美技飛撲接殺，儘管這一球一度出現判決爭議，不過最終成為球隊贏球關鍵。

福州海俠隊教練葉明煌：「確實那球也是改變戰局的一部分，因為氣勢各方面就是一漲一落。」

福州海俠隊長郭峻偉：「可能是緊張吧我覺得，（年輕隊員）抒發壓力的感覺，要由我們這些比較資深一點的前輩去帶。」

在陸版的職棒賽中，處處可以見到中華職棒的影子，假日外野席要199人民幣，大約台幣883元，假日內野席上看299人民幣，大約台幣1,327元，票價其實不便宜，但現場坐滿八成氣氛還是嗨到爆。

除了有球員們的精彩表現，在髮香區同樣有啦啦隊員炒熱氣氛。跟台灣還有韓國一樣，CPB GIRLS現場應援，除了官方公佈的8人名單，宣傳片中，曾曝光的4位台灣啦啦隊導師，包含前中職女神王笑笑、Amis，前職籃啦啦隊小娃以及TOMO，也都現身助陣，不過都相當低調沒有受訪。

球迷：「現場的氛圍特別好，跟在網上看還是不一樣的，我們不是很懂這個比賽，其實不太看得懂，但是會被現場的氣氛感染到。」

遺憾的是在對岸棒球人口還有待發展，而這種橫向移植，不免影響中華隊打國際賽事的轉播，可能要比以前更加提防才成。

