獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練

中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打。（翻攝自CBL中國棒球聯賽臉書）

中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。

曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，將在CPB球隊執教鞭。（翻攝自呂文生臉書）

CPB球隊近日悉數公開，包括旺旺集團贊助的長沙旺旺黑皮隊、廈門文旅集團贊助的廈門海豚隊、深圳藍襪隊、瀚元康養集團贊助的福州海俠，以及壓軸官宣、由正大（卜蜂）集團贊助的上海正大龍隊，一共5支球隊，預計明年1年展開立春聯賽，選秀會今天於深圳登場。

廣告 廣告

選秀會匯集來自3大洲12個國家，將近600名球員參加，包括美國、加拿大、古巴、委內瑞拉、多明尼加共和國、德國、西班牙、俄羅斯，亞洲則有台灣、日本、南韓、菲律賓，另有香港選手報名。

知情人士透露，儘管不乏台灣球員報名CPB選秀，但都是中職戰力外球員，對中職戰力幾無衝擊，更不會有掏空台灣或統戰情況發生。日前傳出可能轉戰CPB的前統一獅強打「神全」林益全、擁有大聯盟資歷的前投手曹錦輝，由於具輝煌經歷與戰績，不用加入選秀會，可直接與球隊洽談合約來加盟。

不只選手，CPB也吸引台籍教練「西進」。本刊掌握，曾效力中職統一獅隊擔任游擊手、二壘手，後接掌兵符，率獅隊在5年內拿下4座總冠軍的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。除了呂文生，另有曾任台灣高中棒球名校的前教練，以及退役的前知名中職球員透過管道，向CPB投石問路，尋求執教機會。

至於一度掀起「上海兄弟」風波的上海正大龍隊，則是延攬韓籍人士出任總教練。

俱樂部選秀順序抽籤結果。（取自CPB官網）

更多鏡週刊報導

獨家／不是上海兄弟象 中國CPB第五隊是正大龍

中國CPB聯賽明年開打搶台將 傳曹錦輝、林益全有意加入

亞棒總聲明曝光 中國CPB聯賽無「上海兄弟」