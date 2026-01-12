獨家／Energy小巨蛋「16蹲」偷動作？TORO沒跳真實原因 苦撐最後畫面曝

娛樂中心／蕭翰弦報導

Energy昨晚小巨蛋第二天演唱會圓滿結束。（圖／ 相信音樂提供）

男團 Energy昨（11）日在台北小巨蛋演唱會圓滿結束，現場氣氛熱烈，不過TORO在表演壓軸歌曲〈星期五晚上〉時，並未完成原本招牌「16蹲」舞步，引發部分歌迷在社群平台 Threads 討論，甚至有現場觀眾質疑，是否刻意不跳「偷動作」，原來沒跳「16蹲」真實原因曝光。

TORO在壓軸歌曲〈星期五晚上〉時，全程並未跳「16 蹲」舞步。（圖／ 相信音樂提供）

從現場可見，TORO身穿銀色外套、深色長褲，站在大型移動延伸舞台前段演唱，努力與舞者完成走位與肢體舞蹈動作，然而在進入歌曲尾聲，在其他成員與舞者完成高強度下蹲動作之時，TORO卻突然改以反方向站姿與小幅度動作段落，走到舞台中並未加入完整的16 蹲舞步。

廣告 廣告

TORO在移動舞台時地板動作轉腰時受傷，畫面被許多現場民眾捕捉。（組合圖／讀者提供）

相關畫面曝光後，有網友留言詢問「為什麼沒跳」部分粉絲更在社群Threads、PTT 等留言：「為什麼 Toro 沒跳 16 蹲？」、「他是不是腰不舒服？」、「畫面看起來好像真的比較保守」、「偷吃步？」隨後有歌迷在Threads分享現場觀察，發現TORO同步轉腰時疑似「舊疾復發」，一度蹲著扶腰險些痛到站不起來，雖降低部分爆發性舞蹈動作，但演唱段落全程演出，並未提前退場。

「四分衛樂團」主唱阿山與 Energy合照時少了TORO。（圖／翻攝自四分衛阿山臉書）

據現場工作人員透露，演唱會結束後，親友在後台陸續與其他團員寒暄合照，唯獨TORO並未現身。事後「四分衛樂團」主唱阿山在臉書貼出合照，也證實TORO確實受傷，在完成全場演出後，才由工作人員陪同進行緊急治療與冰敷處理，以減輕腰部與腿部不適，間接證實他身體狀況可能出現異樣，仍堅持負傷狀態下撐到最後一刻。

更多三立新聞網報導

神級AV女優不幹了！考過低錄取率證照「人生下半場」超狂：準備當會計師

偶像遭50歲漫畫家「AI生成」清涼比基尼照：看到想吐！官方全面反擊

《星期三》女星金球紅毯「I字遮羞」戰袍超吸睛「側邊挖空」辣度爆表！

遭踢出NewJeans後首發聲！Danielle不忍了發7字預告 疑今晚對ADOR攤牌

