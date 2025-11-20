獨家》F-16V再現三軍聯訓基地演訓 睽違5年重返吸引注目

F-16V再現三軍聯訓基地，發射20機砲、BDU練習彈、熱焰彈，空中演訓畫面相當震撼。。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕空軍為因應共軍威脅，持續強化戰備能量。2021年完成141架F-16A/B Block20性能提升為F-16V(鳳展專案)全數成軍後，新款F-16V戰機今首度現身屏東三軍聯訓基地，參與實兵演練，發射20機砲、BDU練習彈、熱焰彈，空中演訓畫面相當震撼。

這也是自2020年以來，睽違5年F-16機型重返該基地參演，展現空軍強大投射與機動能力。據了解，此次由花蓮基地起飛的F-16V戰機，直飛恆春半島執行任務。

F-16V再現三軍聯訓基地，睽違5年重返吸引注目。(記者蔡宗憲攝)

國防部向美採購的66架全新F-16C/D Block70(通稱F-16V BLK70)戰機，因供應鏈延宕、生產線搬遷及系統整合等因素，交機進度嚴重落後。原訂2026年底前全數到貨，至今2025年11月仍「零交機」，即使首架已於今年3月在美出廠，後續組裝與測試仍卡關，明(2026)年要如期完成38架以上交付，挑戰性極高。

軍事粉專TaiwanAdiz分析，新購66架F-16V BLK70配備更強大F110引擎、可掛載魚叉反艦飛彈與遠距精準武器，一旦全數成軍，將與現有141架升級版組成亞太最大F-16V機隊，大幅提升對海對地打擊能力。此次F-16V重返三軍聯訓基地參演，正凸顯空軍「以戰逼訓」決心，全民都該支持用最嚴苛標準維持戰備，捍衛台灣領空。

F-16V再現三軍聯訓基地。(記者蔡宗憲攝)

