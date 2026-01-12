獨家》F-16V完成天安特檢 聯隊長今帶頭復飛

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第五聯隊第27作戰隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航失事後，空軍花蓮、嘉義及志航基地所有F-16V戰機立即停飛，國防部下令實施「天安二號」特檢，今天下午2時由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭復飛，空軍F-16機隊全面恢復戰備及訓練。空軍花蓮基地編號6700 F-16V單座戰機6日夜航訓練失事後，國防部下令空軍花蓮、嘉義及志航基地所有的F-16V機隊停飛，逐架實施「天安二號」特檢，經過近一週來的詳細檢整後，確實已達到飛航安全標準，經國防部及空軍司令部核定後今天復飛。今天上午9時30分，空軍花蓮基地內相當忙碌，地勤人員忙著檢整準備復飛的F-16V戰機，並針對引擎性能測試後，再逐一在地面跑道上試滑，確認均無問題後，下午14時整，由聯隊長胡中華少將領軍，駕駛編號6818雙座戰機率先起飛，自21跑道起飛後，加速飛向南方天際，隨後共實施4批次、12架F-16V復飛測試。

【看原文連結】

更多自由時報報導

搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

俄國認了！海軍無力保護油輪遭美扣押 親克宮分析師：剩紙上戰力

美軍抓人如入無人之境！委國Su-30為何不起飛？專家揭真相

美軍真的在委國用「音波武器」？ 定向能量武器的嫌疑大

