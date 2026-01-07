獨家／F-16V飛官失事！ 60秒墜5900呎 專家：反應以秒計算

如果以1700呎失事高度，不考慮其他外在因素，單純用自由落體公式計算，飛官反映後到落至海面，僅有10秒鐘。（圖／AI示意）





空軍公布飛官辛柏毅跳傘前的最後對話，他先是呼叫「雲中失散」，隨後表示高度一直在下降，喊完跳傘後8秒，光點就消失了。物理老師分析，如果以1700呎失事高度，不考慮其他外在因素，單純用自由落體公式計算，飛官反映後到落至海面僅有10秒鐘，但如果是在高度2600呎就順利跳傘，整體作業完畢，會來到2分鐘至6分鐘。

疑似一團火光快速向下墜落，這是東管處在豐濱石梯坪的鏡頭君，24小時不間斷所拍下的即時影像，晚間7點28分30秒出現火光，與飛官墜海失事時間、地點、高度吻合。

空軍司令部督察長江義誠：「不管是網路上，還是民眾所發現的事證，我們都歡迎提供給我們空軍司令部，讓我們來做研判。」

鏡頭君顯示的時間，7點28分30秒，剛好就是軍方公布辛柏毅駕駛的2號機光點消失時間，物體墜落迸出火光的畫面，軍方沒有透露是否為F16，目前沒有接獲到飛官有無跳傘的訊號。

但根據專業計算，在不考慮其他外在因素，消失光點高度1700尺，如未能完成跳傘，純以自由落體公式計算，反映時間至落海時間只有10秒鐘；假設跳傘作業完畢，則為1到4分鐘。

物理老師陳鎮州：「光點消失在1700呎的高度，它可能其實已經是沒有飛官在控制中，已經是迷航中在準備墜毀了，所以一般來講，駕駛員他不會等到完全失控才跳傘。」

另外從辛柏毅發話跳傘時19點28分22秒、高度2600呎來計算，如未能完成跳傘，反映時間至落海時間12秒，假設跳傘作業完畢，則為2分到6分鐘。

物理老師陳鎮州：「彈升座椅它每個型號，或者是它當時性能不太一樣，所以以目前查得到的數據來說，彈升座椅所謂終端臨界速率的值，通常比較常規的是2到6這個速率，所以我評估出來的話，時間大概就會有6到2分鐘之間不等的範圍。」

空軍飛行員長年在高風險環境中執行任務，一旦發生狀況，對他們來說，能排除的時間只能用秒來計算。

