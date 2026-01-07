獨家／F-16V「無防寒衣」但幻象有！ 前飛官：能落海 6小時不失溫

民間廠商提供給軍事迷，甚至連飛官，都會購買的衣著。（圖／東森新聞）





空軍F-16V戰機失事，飛官仍失聯，現在外界關注F-16V飛官身上，竟然並沒有像幻象戰機飛行員一樣有整套防寒衣。前幻象飛官表示，幻象飛行員只要是冬天，一定會穿連身的乾式潛水衣，若不慎落海，至少確保6小時內不會失溫。對此空軍強調，F-16V飛官的防寒衣要等到2027年1月才會開始交貨。

連身飛行服，有綠色、橘色任君選擇，這是民間廠商提供給軍事迷，甚至連飛官都會購買的衣著。

軍用品店老闆：「一般都是美國進口的，國內目前沒有辦法生產，一般來講，空軍飛行員他穿的一定是要有防火材質。」

這飛行服穿在身上，雖能防火，但沒有防寒效果。軍用品店老闆：「沒辦法非常的保暖，目前來講在國內，還沒有看到說非常保暖的飛行服出來。」

只是這回墜海的F-16V飛官得面對低溫考驗，不像幻象2000的飛官，若發生意外，還有專屬防寒衣可助求生。

前幻象2000飛官高志榮：「幻象的飛行員只要是冬天，我們一定會穿那個連身的乾式潛水衣，從腳趾頭套進去，然後手的地方伸出來，它是橡膠繃住了，脖子也是橡膠繃住。」

幾乎全身覆蓋，就是要避免若不慎落海，能為飛行員爭取時間等待救援。前幻象2000飛官高志榮：「應該是可以讓你確保到（生存）6小時，臉部、頭部還是有碰到水嘛，跟手一樣都會碰到水，所以會逐步失溫。」

另外幻象飛官，除了頭盔、面具、防寒衣外，逃生設備包括救生背心、求生包及救生艇，這些「生命支持的裝備」，也是飛行員最後一道防線。而F-16V飛行員若彈射後，求生裝備上的「海水釋放器」，碰到海水會自動炸開，讓傘能夠脫離，也讓求生背心得以充氣。

前幻象2000飛官高志榮：「因為重力加速度，先掉到水裡面去，立刻把你拉浮起來。」

這回F-16V飛官失事，目前下落不明，但身上連件防寒衣都沒有，雖然軍方說已經採購，但最快2027年1月美方才會開始交貨，國軍為國賣命，但就連最基本的保暖裝備，都不知道得等到什麼時候。

