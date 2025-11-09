獨家／F4巡演有譜了！成員少1位 F3傳12月上海梅奔開唱
言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣，轟動華人世界！F4復出後原本已著手安排新專輯及巡演，卻因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，不過成員少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」除了推出新歌，演唱會首站將於12月在上海梅賽德斯奔馳文化中心連開3場。
F4神級合體不只轟動華人圈，更登上BBC新聞，粉絲樂見F4復出，也期待接下來的新專輯與演唱會行程。據了解，為了讓F4合體有更完整的規劃，相信音樂很早就開始著手籌備F4的音樂作品與世界巡演，但這一切，都因朱孝天太愛說溜嘴而有所變化！
相較言承旭、周渝民與吳建豪，多半是在自己的社群平台以貼文表達心情，朱孝天「積極」開直播說溜嘴的行徑，的確帶給工作團隊許多困擾。知情人士透露，有時候會議中討論的細節還未確認成真，卻被朱孝天頻頻在直播中說出去，讓所有人不知如何是好。
據了解，團隊歷經多次開會討論，為了順利推動這個轟動全亞洲的男團復出，最終決定忍痛排除朱孝天，正式啟動F3的全新音樂計劃！由言承旭、周渝民跟吳建豪組成的F3，不僅合唱新歌，也會有個人單曲，而演唱會首站則訂於下個月從上海起跑，更令人驚喜的是，F3巡演將由五月天的阿信擔任製作人，雙方強強聯手激盪出新火花。
事實上，阿信近來不僅要為首度跨界擔任監製的電影《我們意外的勇氣》勤跑宣傳，還身兼F3演唱會的製作人，且五月天的 「回到那一天」25週年巡迴演唱會如火如荼進行中，尤其12月底跨年的台中站「新年快樂版」演唱會，令歌迷相當期待。
五月天將於12月27日起在台中洲際棒球場一連舉辦6場跨年演唱會，門票今（9日）在拓元售票開賣，早上9點半親子套票區率先啟售 ，10點開放玉山卡友專區搶票，11點全面開賣。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
