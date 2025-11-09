獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了

五月天與F4今年7月在大巨蛋合體，轟動全球華人。相信音樂提供／資料照

言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣後，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，但成員卻少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」即將推出新歌，並於12月在上海一連舉辦3場演唱會，對此，相信音樂正面回應了！

據了解，五月天主唱阿信成功促成F4合體後，相信音樂隨即規劃F4的新專輯，並籌備世界巡演，一切水到渠成之際，沒想到卻因朱孝天太愛說溜嘴而喊卡！據悉，由於朱孝天屢次將團隊在會議中討論、但尚未確認的細節在直播中說出去，帶給工作團隊許多困擾，連帶影響F4後續的復出規劃。

廣告 廣告

朱孝天之前在直播中爆雷。翻攝鏡新聞

經過多次開會討論，為了順利推動這個轟動全亞洲的男團復出，團隊決定忍痛排除朱孝天，正式啟動由言承旭、周渝民（仔仔）以及吳建豪組成的「F3」全新音樂計劃，3人不僅合唱新歌，也會有個人全新單曲；知情人士透露，阿信與周渝民日前現身台北市建國北路一處錄音室，除了錄製仔仔的新歌，2人也抓緊時間為即將啟動的F3演唱會做進一步討論。

據了解，F3世界巡迴演唱會訂於12月起跑，首站將在上海的梅賽德斯奔馳文化中心一連舉辦3場，更令人驚喜的是，F3此次巡演由阿信擔任製作人，雙方強強聯手將激盪全新火花。對此，相信音樂表示：「F3新歌與演唱會都在進行中，新歌何時上線以及演唱會日期會再進一步公布，請大家拭目以待。」

F4驚傳改組成F3，下個月將在上海啟動全新巡迴演唱會。相信音樂提供／資料照

事實上，阿信近來行程相當忙碌，不僅要為首度跨界擔任監製的電影《我們意外的勇氣》勤跑宣傳，還身兼F3巡演的製作人，且五月天的 「回到那一天」25週年巡迴演唱會也如火如荼進行中，尤其12月底跨年的台中站「新年快樂版」演唱會，令歌迷相當期待。

五月天將於12月27日起在台中洲際棒球場一連舉辦6場跨年演唱會，門票今（9日）在拓元售票開賣，早上9點半親子套票區率先啟售 ，10點開放玉山卡友專區搶票，11點全面開賣。

五月天年底將在台中舉辦跨年演唱會，門票9日開賣。相信音樂提供

五月天年底將在台中舉辦跨年演唱會，門票9日開賣。相信音樂提供

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／F4巡演有譜了！成員少1位 F3傳12月上海梅奔開唱

郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲

郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我