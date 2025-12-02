獨家／F4變F3鐵證曝光！朱孝天大嘴巴被踢出 驚見台上「第4人」是他

吳建豪（左起）、周渝民、言承旭的「F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」，在朱孝天被除名後，驚喜見到「第4人」加入。翻攝五月天臉書、相信音樂提供

之前《鏡報》獨家公布朱孝天因大嘴巴惹禍，屢屢將F4專輯與演唱會進度在直播時公布，造成工作人員困擾，因此演唱會將排除朱孝天，僅由言承旭、仔仔周渝民與吳建豪3人巡演。如今網路也流出了演唱會海報與演出批文證實此事，除了演唱會名稱確定為「F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」，還驚喜多了第4人，身兼演唱會總策劃與專輯音樂製作的五月天阿信，也確定將會上台與3人合唱！

F4於2025年7月在五月天大巨蛋演唱會上合體，當時周渝民就表示，如果復出是單純賺錢的話，「就再看看。」果然這次復出巡迴演唱會，不僅搭配專輯規劃，還有阿信擔任專輯製作人與演唱會總策劃，跟當年偶像時期不同，言承旭、周渝民跟吳建豪有更多主導權，並同步參與演唱會內容規劃。

「F3」吳建豪、周渝民、言承旭「F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」演唱會從上海起跑，時間為12/19至12/22共計4場。翻攝小紅書

演唱會上海一連4場 批文流出

「F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」演唱會從上海起跑，時間為12/19至12/22共計4場，地點在上海梅賽德斯奔馳文化中心。工作人員名單也隨批文流出，台上演出人員共計26人，有眼尖歌迷發現名單上的3號就是五月天阿信，而名單中的21號是言承旭、16號則為吳建豪，19號則是周渝民，但沒有朱姓人員上台，算是證實了朱孝天正式從F4復出巡演中除名。

F3演唱會批文流出，證實演唱會將於12/19-22連辦4場。翻攝小紅書

網友柯南辦案，查到言承旭（本名廖洋震）、周渝民與吳建豪都在演出名單中，還看到五月天阿信也在登台名單中。翻攝小紅書

阿信將登演唱會舞台 F3新歌首發

據悉，阿信為F4復出可說是情意相挺，從說服4人合體花了兩年時間，為專輯擔任製作人之餘，這次言承旭、周渝民與吳建豪的復出巡演首場，還會上台與3人一起演出，被戲稱這場演唱會是「M1+F3」，含金量超高。

也有網友佩服阿信馬不停蹄，為電影《我們意外的勇氣》擔任監製還跑映後，現又將出現在F3的演唱會上，接著又要回到五月天台中跨年演唱會上，不禁佩服阿信才是真正的「時間管理大師」！

五月天阿信將於F3在巡演首站上海發表專輯新歌。翻攝五月天臉書

而日前吳建豪也在社群限動曝光練舞室畫面，打上「And so it begins（就這樣開始了）」字樣，阿信也被目擊與言承旭、周渝民與吳建豪在錄音室進行錄音，相信音樂也證實F3將會演唱會上首唱新歌。

吳建豪在IG限動曝光為演唱會練舞畫面。翻攝IG＠vannesswu

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



