獨家／F4《F☆FOREVER》上海演唱會唱新歌 相信音樂回應了

言承旭（右到左）、周渝民與吳建豪將在上海演唱會帶來新歌。（相信音樂提供）

F4成員言承旭、周渝民與吳建豪三人將於12月19日至22日在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，這是他們繼2008年日本巡迴演唱會後，再度舉辦大型售票演唱會；而外界最關心的「是否能在演唱會上聽到新歌」，相信音樂回應了。

網傳《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》將於12月初售票，引起熱烈討論。（網路圖片）

《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》由五月天阿信擔任音樂製作，也身兼演唱會總策劃，從舞台概念、節目內容到整體方向都親自參與規劃，三位成員也同步參與演唱會內容企劃，從音樂到整體呈現全面投入。阿信過去耗時近兩年才促成F4重新合體，今年在大巨蛋與北京鳥巢的兩次亮相掀起大規模回憶殺，也讓正式巡演順勢啟動。

阿信不但為《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》擔任總策劃，還包辦新歌。（翻攝相信音樂FB）

相信音樂之前已表示，本次巡演以最高規格籌備，而關於新歌部分，阿信與言承旭、周渝民與吳建豪已被目擊在台北錄音室進行錄音，吳建豪也在社群曝光練習畫面，興奮地打上「And so it begins（就這樣開始了）」字樣，還看到疑似「F☆」的LOGO；至於上海演唱會是否有機會聽到新歌，相信音樂確認「會的。」為這次巡演增添亮點。

吳建豪已積極為演唱會展開排練。（翻攝吳建豪IG）

