獨家／FEniX悲憶摯友離世！告別式1句話惹淚 吐「無法失去」心聲

記者徐珮華／台北報導

FEniX曹家齊（左起）、李承隆、MAX、夏浦洋、陳峻廷接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

男團「FEniX」推出第3張專輯《參》，主打歌〈我就是無法失去你〉講述強烈依戀、窒息式的浪漫戀愛，曲風輕快寫意，MV更遠赴9900公里外的南法拍攝。不過5位成員日前接受《三立新聞網》專訪，談及生命中無法失去的人時，MAX（徐彭臒）與陳峻廷皆分享摯友離世的經驗，氣氛瞬間轉為感傷。

MAX認為應該好好祝福離世的人，「因為那是前往更幸福的地方。」（圖／記者鄭孟晃攝影）

MAX透露多年前一位好友意外過世，前往告別式致意時，對方媽媽安慰「他一定是去更好的地方了」，讓他十分心酸，不過這段經歷也讓他轉念思考：「我們可以為他掉眼淚，但如果一直惋惜他的離去，好像他整個人生都白過的感覺。」陳峻廷也哽咽提及類似經歷，認同表示「多想想他以前的美好、帶給我們的快樂，就是對他最好的尊重」。

曹家齊則遺憾未在兩位奶奶離世前多加陪伴，不過媽媽安慰與其自責，不如經常在生活中想起對方，便能感覺她們一直存在，因此他認為最無法失去的是「回憶」，「我如果失憶了，真的會很難過。」成團3年多來，李承隆也時常浮現「無法失去彼此」的念頭，尤其發行新作品和出席大型活動時，會覺得「我們能撐起一場演唱會，真的少一個都不行」。

曹家齊歷經奶奶離世，體悟到真正無法失去的是「回憶」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

相較於前兩張作品，FEniX此次歌曲與舞蹈難度全面升級。夏浦洋認為，專輯8首歌曲皆由MAX與李承隆創作，這份能力正是團體的一大強項。不過兩人坦言Demo與實際錄音時呈現的效果不盡相同，錄製時不斷遇到意想不到的狀況，只能一邊錄製、一邊調整歌詞與旋律，時間因此被拉長，甚至出現錄了整天卻無法採用的情況，成為製作過程中一大挑戰。

李承隆（左1）與MAX（左3）分享錄音時遇到的困境。（圖／記者鄭孟晃攝影）

作為專輯中第一首錄製、也是最早開始排舞的作品，〈我就是無法失去你〉舞蹈同樣讓他們卡關。夏浦洋透露，該曲舞蹈必須精準控制身體力道，同時又得讓動作乾淨俐落，「看起來很輕鬆，但其實全身都在用力」；為了讓副歌動作更具記憶點，並配合彼此不同身高，整齊度更是必須反覆打磨。

儘管專輯中〈Iceberg〉與〈沃夫雪珮〉舞蹈難度更高，但成員們坦言〈我就是無法失去你〉反而是花最久時間適應的一首，曹家齊打趣表示：「學完舞之後，大家第一次跳就喘到不行，完全不知道要怎麼習慣這首歌。」而他們僅僅練習3次，便飛往南法拍攝MV，所幸首日實景拍攝後逐漸上手，第2、3天明顯熟悉不少，NG次數也減少許多。

