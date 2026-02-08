獨家／FEniX每分每秒盼金曲獎！他預告「台上驚人之舉」遭吐槽：不要鬧

記者徐珮華／台北報導

FEniX曹家齊（左起）、夏浦洋、李承隆、MAX、陳峻廷接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

男團「FEniX」出道3年逐漸完成磨合，5位團員也各自迎來轉變。夏浦洋擺脫「濫好人」個性，開始將自身感受擺在他人之前；陳峻廷從開會時鮮少發言，到主動要求大家表達意見；曹家齊不再逃避情緒，而是在釋放之餘學會與情緒共處；MAX（徐彭臒）除了被公認脾氣變好，也自認做事更加果斷；李承隆則是心態消化速度加快，遇到問題或即將產生衝突時，會意識到有更好的解決方式。

夏浦洋曾入圍第59屆金鐘獎實境節目主持人獎，如今也期待FEniX抱回三金。（圖／記者鄭孟晃攝影）

FEniX成團以來只要被問及未來目標，幾乎都會許願拿下金曲獎。夏浦洋坦言加入團體前，自己與獎項完全沾不上邊，如今覺得離目標更近，腦海中甚至閃過無數次得獎畫面。影歌視三棲的陳峻廷，也笑說「每分每秒」都在思考這件事，「起床會想『哇，等一下去領獎的話，應該蠻爽的』。」他堅信自己不會離開演藝圈，因此只要持續努力，遲早能站上領獎台。

李承隆笑說若有機會得獎，將模仿百萬YouTuber「大蛇丸」大叫慶祝。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曹家齊從以前就嚮往團體生活，也欣賞韓團BTS「先一起拿獎，再各自得獎」的故事，因此早在2023年推出首張專輯時，就曾幻想團體上台領獎、發表感言的畫面。李承隆則預告若自己參與製作的作品得獎，一定會在台上興奮大叫，並以忙內身分向其他4位「哥哥」致謝，結果立刻被MAX吐槽：「不要鬧了。」

MAX分享，每當作品獲得認可，便會不自覺想像站上金曲獎舞台的場景。過去的他，對於獎項沒有太大期望及慾望，如今認為若能得獎，將更有說服力把想傳遞的理念延續下去，「會想要拿獎，是希望大家看到男團也能做到這件事情。」

FEniX出道3年累積大量創作，難免留下未能釋出的遺珠之憾。（圖／記者鄭孟晃攝影）

出道至今推出超過30首歌曲的他們，其中超過一半為親自創作，曲風多元。談及未來想嘗試的風格，李承隆透露其實有首City Pop作品未被收錄進專輯，MAX則表示一直想與李承隆合作一首更貼近市場流行的作品，藉此開拓受眾。此外，5位團員也曾嘗試共同創作一首Cypher歌曲，並在2024年演唱會上呈現，但因結果不盡理想，最終暫時擱置。

陳峻廷作為團內「六邊型戰士」，宣傳專輯之餘也忙於電影及戲劇拍攝。（圖／記者鄭孟晃攝影）

儘管有遺珠之憾，不過FEniX承諾今年一定會推出新歌。曹家齊、MAX與李承隆將於農曆年後陸續入伍服兵役，期間也仍會繼續釋出作品，目前更已接下2項新代言，並拍攝類似團綜形式的短影音合作，填補軍白期。

個人發展方面，陳峻廷持續投入電影與戲劇，夏浦洋也將在農曆年前動手術解決右腳韌帶斷裂問題，李承隆則已完成一支廣告拍攝，另外與一位十分欣賞的音樂前輩合作。至於先前公布由陳峻廷、曹家齊主演的戲劇《危城兄弟》，雖然劇本仍在調整，但確定將於今年開拍。

