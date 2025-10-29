獨家／GD攻大巨蛋！粉絲「交換文化」 自製「小雛菊麻將、專輯吊飾」

韓星GD即將在周末開唱，許多粉絲也自製了應援小物。（圖／東森新聞）





韓星GD即將在周末開唱，許多粉絲也自製了應援小物，像是感應吊飾、小雛菊麻將、或是GD掛牌等等，只能交換不會販售！粉絲們透露交換自製小物算是KPOP長久以來的文化，能夠彼此交個朋友。另外還有服飾店推出超大GD應援看板，吸引大批粉絲來拍照。

韓星G-DRAGON「TOOBAD」：「寶貝女孩對我來說太可惜了，你就在那裡展現魅力，而我呢，我想要的都在觸手可及之處，熱情地讓我沉醉吧。」見不到GD真的too bad forme，但權太太們終於可以鬆一口氣，因為這個周末GD就要降臨台北大巨蛋，粉絲們也卯足勁應援。

GD粉絲：「這就是他（GD）的那個官方手燈，這是他的那個他的貓的聯名款（娃娃）。」對著鏡頭秀出戰利品，應援棒還有GD的貓咪娃娃，粉絲的全身行頭不馬虎，從美甲項鍊到手機掛繩，全部都跟GD有關，應援文化還延伸到自製小物標榜「只交換不販賣」。小雛菊麻將還有GD警示牌，撐開來就能照鏡子。也有迷你版專輯，小唱片、小卡等比例縮小，別以為這只是吊飾，它還能「手機感應」。



GD粉絲美汶：「我自己是做NFC的吊飾，就是你只要感應，它就可以連接到串流平台GD專輯的歌單，如果我們這種小量製作，成本算是滿高的像是做30個（吊飾），一個差不多就要1百多塊。」粉絲透露交換自製的應援小物是KPOP長久以來的文化，雖然得自掏腰包，但也算是互相交個朋友。

GD粉絲肉圓：「交換一定都是多少有交流，所以就會認識其他粉絲，（自製小物）會有版權問題啊，我們用的照片可能都是別人拍的，或者是官方的照片，所以基本上應援物，就是不能賣啊。」除了各種應援小物之外，還有服飾店，推出了GD的人型看板，以及超大面的應援牆，經典圖案小雛菊也在裡面，讓粉絲拍好拍滿。

粉絲們砸重金，打造超大GD牆，成為全新打卡景點。台灣的VIP們蓄勢待發，熱情應援，迎接天王攻蛋開唱。



