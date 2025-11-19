獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光

Google新辦公室進駐士林劍潭。資料照



Google新辦公室正式進駐鄰近北士科的劍潭新地標「CAAM承德168」，Google豪砸1.58億元的月租總價直逼信義區商辦，創下台北租賃實價第2高。據了解，「CAAM承德168」除了振業化工外，浩安實業據傳就水泥大廠集團家族成員所成立，房東背景驚人，而與電子五哥英業達比鄰，也顯現劍潭科技聚落將興起。

位於士林承德路四段的「CAAM承德168大樓」，2024年完工，擁有台灣第一棟LEED V4 CS白金級的名號，更取得國際知名WiredScore及SmartScore認證，成為台灣首棟獲得這兩項認證的辦公大樓，這棟辦公樓不少建材更有參考神山台積電的建置。

廣告 廣告

Google新辦公室直面圓山山景第一排，除了鄰近輝達北士科新總部，更與系統大廠、電子五哥英業達直接做鄰居，事實上，與英業達頗有淵源的廣達的「起家厝」也在劍潭，同樣坐落在附近的後港街，顯現老字號劍潭科技聚落豐沛的底蘊。

英業達在1975年創立的據點就選在士林區後港街66號，這也是開創台灣電子業傳奇、同為台大電機系畢業同窗的英業達副董事長溫世仁、廣達董事長林百里發跡的所在。即便廣達已將全球總部（營運總部暨研發中心，QRDC）搬遷至桃園龜山，但對於「起家厝」後港街66號還是有保存，並仍可在Google地圖上搜尋得到。

老一輩的劍潭人都知道，英業達每逢元旦、雙十國慶等國定假日都會在公司總部掛上國旗，整條街旗風颯颯甚為壯觀，更有不少在地耆老，曾在農曆春節時，領過英業達發放的開工200元紅包。

依據民俗說法，劍潭的風水被許多風水學者認為是「龍尾穴」，倚靠陽明山（龍脈之祖）並前望基隆河，符合「背山面水」的風水格局，劍潭甚少下雨，在台北多次風災中也少有淹水災情，地理位置優越。位於此地的圓山大飯店就建在龍穴之上，其內部裝飾了數萬條龍形雕刻，被視為龍宮。被認為是鎮守龍脈的關鍵點，士林官邸也在附近，可見一斑。

隨著Google新辦公室正式搬遷，未來輝達台灣總部也將挺進車程不約10來分鐘北士科，這條士林科技廊帶已吸引不少廠商注目。但其實眾多金融業者早已在承德路四段布局，當初主要嗅到台北藝術中心建置的商機，除了既有臺灣銀行、華南銀行外，包括：中信銀、第一銀、星展、新光銀行、也約在近十年進駐，百公尺就有一間國銀分行，密度之高實屬罕見。

更多太報報導

「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限

川普晶片政策 季辛格喊支持「對全球有利 」! 示警台灣發展AI關鍵問題在於能源

輝達財報不能容錯！ 外資押寶預告最強的一季、將讓市場跌破眼鏡