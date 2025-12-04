獨家／I人專屬！吃羊肉爐、鴛鴦鍋、薑母鴨免揪 一人開鍋

業者看準單身商機，推出個人羊肉爐。（圖／東森新聞）





冬天冷颼颼，很多人都想來一鍋熱湯暖暖身，但像羊肉爐、薑母鴨，以及鴛鴦鍋這種總是得揪朋友、湊一桌才吃得到。現在不少餐飲業者看準單身商機，把原本「大鍋共享」改成「一人獨享」，從個人羊肉爐、個人鴛鴦鍋到單人份薑母鴨，讓一個人吃鍋也能吃得剛剛好。

冬天到了，就是要吃羊肉爐暖身子，但是如果你跟我一樣是單身，又是I人怎麼辦，不用擔心，現在有推出個人的羊肉爐。

你沒看錯也沒聽錯，過去要呼朋引伴，大家聚在一起吃的羊肉爐，現在也推出「個人鍋」。小小一鍋卻一點都不馬虎，羊肉配菜通通到齊，喝上一口湯，暖到心裡，特別適合單身族。

廣告 廣告

記者vs.民眾：「因為有時候就是想要吃羊肉爐，我喜歡喝它的湯，可是因為每次外面都很大鍋，我自己可能沒辦法吃得完，那我就會變成是有朋友聚餐，或者是什麼才會想到吃羊肉爐。（比較不用約朋友一起來，大部分吃這種，就是3-4個朋友一起會比較剛好。）對，一個人就可以自己過來吃，覺得是滿方便的。

個人羊肉爐店長小威：「老闆當初就是有想到，為個人做準備，所以他是不同於市場上一般的店家。」

不少人吃飯就愛一個人吃，台北大安區這家羊肉爐店推出個人鍋後，每到冬天就成了熱賣商品。但不只羊肉爐，就連鴛鴦鍋也縮小成迷你版，一鍋兩種口味，一邊麻辣、一邊清湯，滿足一個人也想「兩種都要」的口腹之慾。

以往就是要大家一起吃的，包括鴛鴦鍋、薑母鴨、羊肉爐紛紛個人化，搶攻單身商機，也更適合I人。全台也有不少餐廳都有推，像高雄有單人份薑母鴨，大約兩百元左右，份量剛剛好。

台北松山區也有一個人吃的麻辣鍋，同樣有不少老饕推薦。基隆則有個人羊肉爐，人氣超高。

讓單身族冬天也能暖呼呼，不寂寞。

更多東森新聞報導

永豐打造智慧校園 整合三大金流服務

投保才能租YouBike！新北、桃園推公共自行車傷害險新制

快訊／鯛魚排藥檢超標是烏龍！衛生局出包道歉 全聯回應了

