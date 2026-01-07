獨家／ICRT電台主持人長超正！竟是台澳混血美女 聲音被誤認40歲婦女

記者鄭尹翔／台北報導

Cait Lin 凱琳推出新專輯。（圖／記者鄭孟晃攝影）

出生於新加坡、擁有澳洲與台灣血統的跨文化音樂人 Cait Lin 凱琳，在台灣深耕音樂七年後，正式推出首張全英文創作迷你專輯《GRADIENTS》。平時多以 ICRT 電台 DJ 主持人身分與聽眾空中相見的她，私下其實是爵士 Live House 駐唱歌手，也是創作能量豐沛的靈魂女聲，這次也罕見接受《三立新聞網》專訪，分享她的音樂歷程、文化身分，以及她為何把台灣當成真正的「家」。

凱琳笑說，雖然自己今年才 30 歲，但聲音經常被誤認年紀更大，「很多人只聽聲音，會以為我是四十幾歲、很成熟的婦女型歌手。」她笑著還原被粉絲認出的趣事，「有人看到我會愣住說，欸？不是想像中那個年紀，我都要趕快澄清，我還沒到四十歲啦！」

身為 ICRT 電台主持人，凱琳長期以英文訪問國際藝人，她也坦言，訪談現場其實充滿各種突發狀況。「印象最深刻的一次，是訪問一組韓團明星，結果他們英文也不是很流利。」她形容，當下雙方都能感受到緊張氣氛，「有些人真的會緊張到講不出話，不只是語言問題，而是整個人 freeze 住，甚至開始鬼打牆，一直重複講跟問題沒有太大關係的內容。」

談到新專輯《GRADIENTS》，凱琳語氣變得格外認真。她表示，這張作品其實是她 20 歲到 30 歲人生階段的情感紀錄，「那十年，我開始真正認識自己，也開始學習怎麼去愛。」她強調，專輯裡談的「愛」不只是浪漫關係，「還有友情、親情，甚至是怎麼好好地愛自己。我覺得愛對我來說，是一個非常大的影響。」

多元文化背景，也深深影響她的創作方式。去年正式取得台灣身分證，成為法律上的「台灣人」，凱琳直言，這個身分轉變對她意義重大。「台灣人很在乎彼此的連結與和諧，這讓我在合作和創作時，學會更細膩地傾聽別人。」她也提到，澳洲文化帶給她另一面影響，「澳洲教會我直接、坦率，不怕表達自己的想法和感受，這種直白在寫歌時其實非常自然。」

這樣的文化交會，也反映在她的音樂風格中。凱琳的作品融合爵士、靈魂樂、R&B 與成人抒情，被形容同時擁有 Amy Winehouse 的靈魂與真誠、Norah Jones 的溫柔氣質，以及 H.E.R. 的現代 R&B 細膩度。她形容自己的聲音與創作，就像專輯名稱《GRADIENTS》一樣，「不是非黑即白，而是中間有很多情緒的層次和光影。」

從小因父親是外交官，凱琳一路搬家、住過多個國家，也讓她成為典型的「第三文化孩子」。然而談起台灣，她毫不猶豫地說：「這裡真的很像家。」她坦言，雖然沒有特別想在台灣買房，「但不管未來走到哪裡，我都會想念這裡，也會想再回來。」

至於最捨不得的，當然還有台灣美食。凱琳笑說，自己其實是重口味派，「我超愛蒸的臭豆腐，很多外國朋友不敢吃，但我是真的很喜歡。」一句話，也意外展現她早已融入台灣生活的日常。

透過《GRADIENTS》，凱琳不只交出一張音樂作品，也像是在向世界介紹一個橫跨文化、語言與情感邊界的自己。對她而言，台灣不只是發展音樂的舞台，更是她願意反覆回來、持續書寫人生的地方。（專訪場地提供：SIDOLI RADIO 小島裡）

