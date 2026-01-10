獨家／JENNIE金唱片紅毯艷壓 1原因竟「站姿」搭車超狂

JENNIE火紅禮服配紅鑽項鍊成為金唱片紅毯第一美。（COME ON JKSSP提供）

韓國年度音樂頒獎典禮金唱片首次登陸台北，今（10日）在臺北大巨蛋舉行，出席藝人為紅毯無不特別打扮，男帥女美讓人移不開目光，LE SSERAFIM宛如新娘登場、MONSTA X白馬王子現身，而JENNIE一身大紅禮服艷壓群雌，召告大家：紅毯第一美非我莫屬。

本刊獨家得知，由於藝人休息室距離紅毯拍照區有一段距離，藝人會搭高爾夫球車到紅毯區受訪，但JENNIE的禮服無法坐下，她竟以「站姿」搭車，雙手還打開著平衡感超好，巨星氣場十足。在紅毯接受拍照受訪，JENNIE笑容滿滿，今氣溫只有10幾度，JENNIE仍讓媒體拍好拍滿，非常親切。

JENNIE雙手一叉就是女王之姿。（COME ON JKSSP提供）

MONSTA X擺出「CHIC」姿勢，亨源（右一）動作被問：「是在想事情嗎？」

金唱片紅毯環節由JTBC主播金夏恩主持，她抽出今日主題為「CHIC」，每組歌手都會被要求做出自己最「CHIC」的表情，ZO ZAZZ的表情讓現場媒體都笑出聲，他也笑得很開心。而MONSTA X亨源做的耍帥動作竟被主持人以為是在思考人生，笑聲連連。

歌手ZO ZAZZ用他親切力十足的笑容感染大家。（COME ON JKSSP提供）

CORTIS是近期人氣超高男團。（COME ON JKSSP提供）

CORTIS離場時走錯方向，被提醒後超不好意思。

ZEROBASEONE成員朴乾旭（右一）今日壽星。

出道才五個月，人氣銳不可擋的CORTIS是紅毯第一組上場代表，五位大男孩準備下台時，竟走錯方向，經提醒才趕緊朝正確的方向離開，還不忘向大家鞠躬道別，非常有禮貌。另外一個亮點是ZEROBASEONE成員朴乾旭是今天的壽星，主持人提起時他率性地高舉雙手跳舞超級可愛。

LE SSERAFIM盛裝出席金唱片紅毯，每個都超美的啦。（COME ON JKSSP提供）

IVE的紅毯怎能錯過，六人六色各有特色。（COME ON JKSSP提供）

