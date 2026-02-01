獨家／Jisoo聯名快閃店來台出包？官方切割：未授權

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，聯名快閃店即將登場。（圖／sooyaaa___YouTube提供）





韓國女團BLACKPINK成員Jisoo聯名快閃店即將登場，粉絲們也提早搶入場券，但Jisoo官方今天（1）突然發聲，表示台灣主辦方沒取得授權。粉絲們得知後超不滿，直說台灣的價格已經比韓國貴一倍，還被官方切割。但台灣主辦方二度發公告強調，一切都與韓方談妥授權，也會如期舉行。

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo來到自己的Hello Kitty聯名快閃店，立刻來個愛的抱抱超可愛。黑、白、粉紅多種顏色Hello Kitty大抱枕，還有學Jisoo穿搭款。台灣粉絲們很期待，整間店能原封不動搬來台北快閃，卻出現插曲。

廣告 廣告

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo Hello Kitty聯名款周邊快閃店即將開賣，而且地點就選在台北松菸的1號倉庫，粉絲們還得先搶排隊券才能入場購買。但Jisoo官方卻突然發聲明，說他們完全不知情沒授權，這並不是官方活動。

哪欸安內！台灣快閃店主辦方，在1月23日就開始預告Jisoo聯名快閃店即將登場，還祭出了抽排隊券的方式，粉絲們也早就登入搶票。

但Jisoo官方1日早上卻發出公告，表示除了首爾島山的快閃店外，並未授權參與任何其他官方快閃店或相關活動，強調台灣主辦方沒有事前協商，也沒獲得正式授權。

韓星Jisoo粉絲：「因為他價錢本來就已經貴了一倍，就對他印象不是很好，又加上他現在沒有授權，所以說就覺得有點誇張。」

攤開台韓商品價格，水壺在韓國賣1068元，台灣則是1800元；Jisoo娃娃則是850元，對上1420元，幾乎每個商品都貴一倍以上。

韓星Jisoo粉絲：「感覺有一點，他是當一個代購的樣子，去買了韓方的東西，再過來賣給我們這些粉絲，又高出一倍的價錢。」

尤其中國上海深圳也突然取消，讓粉絲納悶難不成，都是授權出包嗎？對此台灣主辦方二度發公告強調，它們與韓國IP品牌以及韓方MUSEM正式取得授權，一切合法合規，將會如期舉行。這回Jisoo快閃店遭官方切割，到底中間出了什麼問題，粉絲們更想知道答案。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平乾兒子可處理後事了！龍千玉出手協調 已獲家屬授權

●「美乳女神」全裸床戰太火辣！泰勒絲也認可授權了

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

