獨家／A-Lin那魯灣爆紅！網敲碗：當7-11代言人 官方9字回應

生活中心／賴俊佑報導

A-Lin在台東跨年唱紅〈那魯灣情歌〉改編版。(翻攝自 A-Lin IG)

天后張惠妹（阿妹）坐鎮家鄉台東跨年演唱會，被網友封為2025年「全台最強跨年」，其中天生歌姬A-Lin（黃麗玲）將《那魯灣情歌》改編成「超商版」的影片，在社群平台瘋傳，網友們更敲碗請7-ELEVEN找A-Lin當代言人，對此，《三立新聞網》詢問7-ELEVEN，7-ELEVEN僅表示「目前暫無規劃代言人」。

A-Lin跨年金句連發 改編版娜魯灣情歌笑翻萬人

A-Lin首次在家鄉台東唱跨年，製造許多經典，包括台東縣縣長饒慶鈴倒數前2分鐘上台，A-Lin搞笑說「妳好像，只有幾秒喔，妳要正常發揮喔」，更對台下喊「要跨年了，還沒有還錢的趕快」，另外有台下歌迷點歌《那魯灣情歌》，A-Lin即興改歌詞「娜魯One，娜魯Two，娜魯Three Four Five，娜魯Seven Eleven」，還問台下有沒有投幣，要歌迷趕快去換零錢，天后幽默感笑翻萬人。

許多網友敲碗「最強代言人出現了，超商真的不考慮請A-Lin拍廣告嗎」、「應該找A-Lin代言拍廣告」，對此，7-ELEVEN回應「目前暫無規劃代言人」。

7-ELEVEN那魯灣門市因為A-Lin加持爆紅。(圖／翻攝自7-ELEVEN Threads)

超商真的有那魯灣門市 但不在台東

因為A-Lin的加持，讓位於新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市爆紅，更將A-Lin唱的歌詞製作成橫幅廣告，小編幽默發文，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」，還表示「泡湯前補給、逛老街充電，咖啡、飲料、零食全都有，來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次那魯灣7-ELEVEN」。

