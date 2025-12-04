獨家／LINE Pay轉移之亂？提領「扣手續費」30元回饋「領嘸」

用戶抱怨，突然跳出自動儲值1000元，原因就出在這。（圖／東森新聞）





LINE Pay與iPASS Money將在年底結束合作，LINE Pay Money也在昨（3日）上線，卻因短時間湧入大量用戶導致系統延遲，引發用戶抱怨，LINE Pay也在今（4）日道歉。一波未平一波又起，有不少用戶抱怨分手不順利！包括iPASS Money裡的錢提領出來時被扣手續費，又或者好不容易提領完，一直被無限自動儲值；至於新的LINE Pay Money，很多人第一時間要連結銀行搶30元回饋，也無法綁定。

如今LINE Pay和iPASS Money正式分手，現在改由新的LINE Pay Money正式上線，不過許多用戶碰到問題，包括手續費被扣、疑似因為系統延遲領不到優惠。

張大眼睛看清楚，原本LINE Pay裡的錢現在只會出現在iPASS Money上，想轉出去又不想被扣手續費，選提領時銀行可別亂點，有些是0元手續費，有些則要扣錢。也有用戶抱怨，好不容易選好，手機又突然跳出自動儲值1000元。

民眾崩潰發文，差點陷入無限循環。這該怎麼解套？問題出在這裡，往下滑，點「銀行自動儲值設定」，關掉「開啟自動儲值」。

民眾：「手續費沒差啦，如果拿不出來比較麻煩。」

民眾：「擔心碰到錢會卡住吧，我會先不動這個App，先用其他支付途徑。」

不少人急著把iPASS Money裡的錢轉出來，但部分銀行不能用。實際看APP上，凱基銀行、第一銀行顯示「系統維護中」，點不進去。而同樣卡關的，還有新的LINE Pay Money。很多人第一時間要連結銀行搶30元回饋，包括中華郵政在內，不少銀行都有民眾反映第一時間連結失敗。

對此中華郵政回應，是瞬間申請流量暴增，系統沒有當機；LINE Pay也澄清，不是當機，而是瞬間湧入大量開通申請，加上銀行間系統通訊延遲。

盤點有16間銀行首次成功連結都會送30元儲值金，但官方表示，目前只剩下國泰世華、元大銀行、第一銀行、台中銀行以及凱基銀行還有優惠。

民眾：「可能會先打電話給銀行詢問是什麼問題，一樣爬文看有沒有什麼類似情況，怎麼處理的。」

銀行塞車、連結卡關、拿不到優惠、手續費還被扣，LINE Pay行動支付剛上線狀況頻頻，掀起「LINE Pay Money之亂」。

