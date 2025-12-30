獨家／LINE Pay、iPASS MONEY分家！停車扣款恐失效

12/31跨完年後，LINE Pay就正式和iPASS MONEY分家。（圖／東森新聞）





有在用LINE Pay的民眾得特別注意，明天（31日）跨完年後，LINE Pay就正式和iPASS MONEY分家。如果你原本是用iPASS MONEY有綁定停車費自動扣款，元旦後也將失效，得要重新設定。如果是選擇LINE PAY更沒有自動扣款服務，加上可繳費的縣市也大幅縮水到剩下3個，一不留神不只停車費沒扣到，還可能得多付罰款。

再過幾天就要從2025年跨到2026年，而在這新的一天，過往的習慣得要重新檢視，像是LINE PAY跟iPASS MONEY分家之後，支付的設定如果沒有重新調整做更動的話，可能會有一點小麻煩。

如果你之前是用LINE Pay裡面的iPASS MONEY，綁定自動停車繳費扣繳的話，那你在元旦之後，你可能會遇到把車要開出去，閘門卻打不開的狀況。

iPASS MONEY快要跟LINE Pay分手說掰掰，新下載iPASS MONEY後，為了防詐所有金融卡、信用卡都得要重新連結設定，確認是本人使用，若沒有執行這樣設定，過往在LINE Pay綁定的自動扣款將會失效。

民眾：「就沒有再重新設定了，就是還能用什麼功能就繼續用。」

民眾：「我已經設定完了，可能對年輕人來說還OK，但對年紀比較長的一些長輩可能就比較複雜。」

只是不用iPASS MONEY，用LINE PAY要繳停車費，縣市的選擇卻也大減，僅剩下新北、台中跟台南，如果誤以為會繼續自動扣款，超過20天繳費期，第一次的催繳單要加收15元，第二次50元，再沒繳就會被開罰300元。

路邊停車收到繳費單，不少人也會使用電信代繳，但也有民眾收到中華電信的這則訊息，在12/31過後就會終止服務，新年元旦後，宜蘭、基隆因為契約到期，手機不再代收停車費，等於兩個縣市的自動扣款將會失效。

雖然綁定很方便，但支付系統一旦終止繳費，或突然暫停部分縣市服務，沒注意到通知，就有可能在跨年後車卡在閘門前出不去，荷包還被罰單咬一口。

