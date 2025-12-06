獨家／LOPIA「和牛買1送」以價高算 民怨：重量不同應「除二」
周末假期，日本超市LOPIA舉辦感謝祭，許多消費者衝著「買一送一」的黑毛和牛而來，不少分店剛上架就被掃空！但也有消費者抱怨，和牛是以「重量計價」，每盒售價不固定，結帳又是以價高的算，如果一盒1800元一盒1300元，感覺就虧大了。
人潮圍好圍滿，大家目的一致，為的是搶黑毛和牛買一送一。日本超市LOPIA年末感謝祭，台南店5日上午，工作人員補貨當下，推車立刻被掃空。
周末假期，同樣人潮滿滿的還有新莊店。來到和牛區，像是不用錢一樣，人手兩盒起跳往籃子裡丟，現場也都還在陸續補貨。
民眾：「前幾天就有看到廣告，想說今天來看看，沒有就算了，買了2300多元，送的是2200多的。」
超市和牛以稱重來計價，每盒份量多少有差，價格自然也不太一樣。不過「買一送一」，結帳會以價高來算，部分消費者覺得有點不妥。
民眾：「重量不一樣，這比較麻煩吧，我覺得取平均價吧，就是兩個加價除以二，這樣比較公平吧。」
優惠期間，各家分店架上貨量不同，要是被搶光光，剩下價差大的那幾盒，想撿便宜的話，恐怕只能硬著頭皮跟別人交換，湊個價錢落差不大的組合。
民眾：「你可以自己稍微平衡一下價高跟價低，就是挑價格比較相同的，比較會有買一送一的感覺，不然差太多就不是買一送一了。」
就有消費者分享，一共買了兩組「買一送一」，四盒牛肉付錢當下，卻被店家自動算成兩盒最高的價錢。業者事後則表示，是收銀人員忘記提醒顧客，可以分兩筆結帳。搶便宜之餘，也得看懂遊戲規則。
