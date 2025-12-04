獨家／LOPIA「韓國嫩豆腐」發酸！消費者怒：多人反映、怎沒下架

業者指出，韓國嫩豆腐保存不易。（圖／東森新聞）





日本來台的超市LOPIA，有不少人氣很高的各國食材，但近期有民眾買了長條形的韓國嫩豆腐回家，煮完火鍋發現，豆腐竟然是酸的！氣得質疑業者怎麼沒下架，還有不少買過同款嫩豆腐的網友指出，買過很多次都是酸的！而詢問有使用其他品牌嫩豆腐的韓式餐廳，業者就指出，韓國嫩豆腐的豆類比例高，保存不易，如果聞到酸味，就是壞掉了。

日本人氣超市LOPIA主打販售各地直送食材，這款韓國嫩豆腐卻遭消費者指控，煮完火鍋才發現豆腐是酸的，整鍋都毀了。客服回應也有客人反映，讓民眾傻眼怎麼沒下架還繼續賣。貼文引來網友回應，有人曾買過兩條還沒過期就酸掉，還有人以為本來就是酸的，因為買過三條都發酸，甚至有民眾直呼有時在賣場看到就已經壞掉了不敢再買。對此LOPIA致歉，承認檢查流程有不足之處，已重新檢視相關環節，避免同樣錯誤。

而韓國嫩豆腐最近很夯，在部分韓式餐廳也能看到。嫩豆腐用湯匙切塊，慢慢送進原味雞湯鍋，長長一條依照喜好分切大小，但手法一定要輕柔，否則會壞了嫩豆腐形狀。

有韓式鍋物餐廳主打使用這種韓國進口的嫩豆腐，不過這種豆腐容易破碎，再加上保存不易，因此有使用的餐廳並不多。

業者指出，韓國嫩豆腐相較一般豆腐豆子比例較高，口感更滑嫩綿密像豆花，是道地韓式風味，但不好保存，一旦有酸味就是壞掉了。

韓式鍋物餐廳店長黃先生：「豆類比較不好保存，因為它超過一定的時間會發酵，會產生氣體，所以會導致它變酸、變質，所以它的保存期限大概就只有一個禮拜左右而已。從送貨到販售的地方，可能中間已經有經過一些時間，嫩豆腐在運送的當下，有沒有保存好，這也是一個問題之一。」

市面上韓式嫩豆腐有各種品牌，除了韓國也有台灣製。餐飲業者就建議，民眾如果自行購買，可以捏捏看確認質地。

韓式鍋物餐廳店長黃先生：「壓下去它可以回彈的，就是算OK，但如果已經是變質的，它會是這樣，跟氣球一樣。」

嫩豆腐真空包裝避免破損，但它不只質地嬌嫩，也要注意保存，如果聞到酸酸的就別吃了。

