獨家／Mia C'bon連關4店！專家：百貨超市大洗牌

家樂福旗下頂級超市品牌MiaC’bon，在2月底將一次連關四間分店，而且全都是在地經營超過10年的老店，全台分店數也將從20間減少為16間。就有專家分析，這樣的策略調整，可能與近幾年日系超市唐吉訶德、LOPIA陸續進駐有關，未來恐怕迎來百貨超市大洗牌。

高檔和牛、美牛一字排開，挑完馬上代客現煎，連鎖超市MiaC’bon，多數人並不陌生。但近期開了十幾年的中和環球店，卻突然貼出公告，表示只營業到2月28日，讓不少顧客相當意外。

顧客：「有點驚訝，就突然不見了，東西算滿豐富的，原本覺得生意應該不錯。不過每次來逛人其實滿少的，商品比較偏進口，可能比較沒辦法跟全聯那些比。」

但北區不只這一家，就連欣欣百貨、開了超過20年的美麗華店，以及高雄漢神店，也同步發出閉店公告，2月底一次關掉4家店，是否不敵異軍突起，也引發關注。

中和環球的MiaC’bon目前設於地下二樓，周邊緊鄰壽司郎，稍遠處則是2024年進駐的日系超市LOPIA，因此外界質疑，該店撤點是否與周邊品牌競爭加劇有關。

同樣是平日下午，不到幾公尺距離，人潮卻出現明顯差異。專家分析，MiaC’bon全台剩下16家分店，其中11家設於百貨內，原本定位就偏向百貨精品超市。除了三大百貨，新光、SOGO、微風旗下都有自家超市品牌；其他百貨的超市，多由MiaC’bon 進駐。

但近幾年日系賣場如唐吉訶德、LOPIA進軍台灣，也陸續進駐百貨公司，讓市場競爭白熱化。

行銷專家王福闓指出：「在既有品牌如果沒有太多變化之下，價格又沒有特別便宜，販售商品缺乏差異性，消費者可能就會轉往其他超市。」

日系超市主打熟食與高檔進口食材，與包括MiaC’bon在內的百貨超市商品重疊度高，專家分析，在新鮮感加成下，消費者更容易被吸走。

對此，家樂福回應，MiaC’bon連撤4個據點，各家店撤點原因不同，有些是合約到期，主要仍是集團進行「體質調整」。不過從一連串策略變化中，不難看出百貨超市市場競爭確實激烈。

