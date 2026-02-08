獨家「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台 雙城限量販售8天

記者莊淇鈞／台北報導

《MilkyShop 焦糖奶油夾心餅》代言人裴智妍。（圖／豆府提供）

韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」宣布登台，2月6日起限時8天分別於台北、新竹快閃開賣，全台限量2400盒，每日300盒售完為止。MilkyShop焦糖奶油夾心餅被譽為「甜點界愛馬仕」，是到韓國旅遊必買甜點之一，酥脆的法式花邊餅乾淋上焦糖，再結合韓國純鮮奶製成的內餡，口感鹹甜不膩。品牌代言人Netflix《單身即地獄4》的裴智妍更是《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》的鐵粉。

MilkyShop 焦糖奶油夾心餅。（圖／豆腐提供）

豆府餐飲集團獨家引進MilkyShop焦糖奶油夾心餅，每盒8入880元，2月6日至10日於「台北新光三越信義天地A11」銷售，2月13日至15日在「新竹Big City遠東巨城購物中心」接棒開賣，每日限量300盒，每人每日限購5盒，售完為止。

本次快閃時間精準鎖定2月兩大重要節日。對於即將返鄉過年的遊子來說，「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」時尚質感的包裝與精品級口感，是獻給家人最體面的「春節團圓禮」，象徵新的一年甜蜜圓滿；而對於準備迎接情人節的年輕族群，這款充滿韓系浪漫氛圍的夾心餅，更是送給另一半最不落俗套的告白禮物。豆府集團表示，深知台灣消費者對韓系甜點的喜愛，特別在2月引進這款全韓最紅的伴手禮，就是希望讓大家無論是在吃團圓飯時與家人分享，還是在情人節向愛人傳遞心意，都能感受到與首爾零時差的幸福感。

隨盒加碼附贈價值810元的姜滿堂3道料理兌換券，可兌換秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花以及韓式烤糖餅150元。內含秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、韓式烤糖餅，從牛肉、豬肉到甜點通通有，超高CP值預期將引發大規模排隊人龍。

