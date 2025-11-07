獨家》PETA轟海生館「賣海鮮料理」自打臉 館方：遵循永續海鮮標準

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕善待動物組織(PETA)近日致信國立海洋生物博物館(簡稱海生館)，強烈要求館內餐廳全面停賣海鮮料理，批評「一邊教孩子愛護海洋、一邊端上飛魚干御飯」，保育理念與餐飲實務嚴重矛盾。PETA並點名今年蛇年主題展「我的鰻朋友」，卻在菜單見「鰻汁雞柳麵」，形同「動物園開野味餐廳」，令民眾困惑。館方則強調，遵循國家綠色永續海鮮標準。

PETA高級副總裁賈森·貝克強調，魚類具長期記憶、工具使用與社會行為，綜整逾500項研究顯示，魚會辨認同伴、建造結構。野生捕撈時，魚隻被拖網拉出水面，魚鰾破裂、眼球突出、內臟外翻，甲板上掙扎窒息；養殖魚終生擠在髒污水槽，最後活體放血、冰藏，痛苦過程平均10分鐘，部分超過一小時。這些若用於陸域動物，早違《動保法》。

食用海鮮還藏公共衛生風險。養殖魚常檢出抗生素，加劇抗藥性危機；野生魚普遍受微塑膠、重金屬與海洋毒素污染。PETA呼籲海生館從展缸到餐桌實踐尊重，成為台灣首座禁用魚貝料理的海洋教育機構。

海生館回應指出，園區海味食堂與華饌人文飲食均設素食專區，尊重多元飲食選擇。所有水產食材遵循國家綠色永續海鮮標準，優先採用台灣在地優質漁獲，支持漁民生計、降低食物里程。海鮮富含Omega-3與維生素D，屬重要蛋白質來源，亦承載台灣海洋飲食文化。

館方強調，長期配合漁業署食魚教育，推廣負責任消費，符合聯合國SDGs目標3、12、14。營運展區與餐廳的海景公司補充，餐飲僅用常見食用魚種，非保育類，食材來源合法，教育與實踐一致。海生館將持續檢討餐飲品質，歡迎各界對話，共同實踐永續海洋。

