獨家／ROSÉ快閃店來了！台北「全球最終站」搶先開箱

ROSÉ快閃店正式登陸台北，自12/2至12/15在台北東區百貨登場，作為全球最終站，現場不僅販售多款周邊商品，還原MV場景的打卡造景，更推出台北限定商品，讓粉絲直呼期待已久。

〈APT.〉MV中的經典旋律在店內循環播放，黑色與桃粉色結合搖滾風格的主視覺，成功打造復刻〈APT.〉的氛圍。多名國內外網紅搶先入場，有人重現MV中的低包頭造型拍照，也有人一踏進店就迫不及待開始挑選商品。

有人鎖定帽子、衣服與迷你吊飾，也有人對烈酒shot杯情有獨鍾。曾在高雄站撲空的粉絲則表示，這次一定要買到心儀商品，直說現場粉嫩繽紛，到處都是ROSÉ的身影，讓身為粉絲的他們相當激動。

快閃店販售的周邊包含帽T、手機殼、烈酒杯、鑰匙圈等，其中最受矚目的莫過於台北限定款「城市小滑板」，吸引不少粉絲準備衝現場搶購。身為全球最終站，台北場勢必掀起一波搶買熱潮。



