獨家／SJ翻牌牛軋餅店！人氣再增卻掀「負評挨告」爭議

台北永康街知名牛軋餅店，近期再被 SUPER JUNIOR 翻牌於後台享用，話題熱度再度攀升。（圖／東森新聞）





台北永康街知名牛軋餅店，因為多次被韓星推薦大排長龍，近期又被SUPER JUNIOR翻牌，在演唱會後台享用，再次度受到關注。但就有網友挖出評價，發現只要低於三顆星，就會被截圖公審。對此業者表示，認為一切是網軍攻擊，反而更刺激人氣，拜託大家不要再來買了。

排隊人潮跨越車道，一路排到公園角落，永康街上長長人龍，全是來朝聖這間牛軋餅名店，但近期在社群上卻傳出爭議。

SUPER JUNIOR成員利特：「啊這個真的，真的很好吃。」

廣告 廣告

SUPER JUNIOR曬出在台北開唱吃牛軋餅的畫面後，店家再度受到討論。但有網友挖出店家過去評論，包含留下三星評價寫「味道還不錯，態度非常差」，就被業者回應「不理性的評價要截圖提告」，有好幾篇文說只要留三星以下就會被截圖公審，讓業者認為是有心人買網軍攻擊。

牛軋餅店顧客：「我覺得還是看個人，就是喜不喜歡吃，所以我應該不會太在意網路上怎麼說。」

牛軋餅店顧客：「少數人是有意見，但是你還是可以看多數人的反應。」

牛軋餅店顧客：「不會（受影響），因為那個就是跟它本身產品沒有什麼關係。」

牛軋餅業者在網路爭議延燒後，人氣不減反增，現場湧現大量排隊人潮。店家甚至半開玩笑表示，希望消費者暫時不要再前來購買。

民眾大多覺得好吃就好，業者則表示被訂單追殺，廚房得不停趕工，一天就要賣數千盒，針對爭議無法回應。

韓國遊客：「ITZY有PO過這間牛軋餅，還有很多YouTuber喜歡這間牛軋餅，所以我沒去其他伴手禮店，只有來這間。」

SJ、CORTIS金主訓，女團ITZY、少女時代潤娥等人都愛這間牛軋餅，另外娜璉、Rain和神話的李先鎬也曾推薦另一間牛軋糖名店。韓星來台，吃美食各有所好，只要被推薦，明星強大的帶貨能力就會變成業績。



【更多東森娛樂報導】

●SJ攻蛋DAY2！全場大合唱「至少還有你」粉絲哭翻

●SJ開唱Day2！ E.L.F.把大巨蛋變彩虹 東海哭了

●SJ圭賢續任台灣觀光大使！ 憂羅PD成勁敵

