獨家／SJ開唱第一天大巨蛋「蛇、鼠」現蹤！遠雄：加強巡檢

南韓天團Super Junior來台開唱的第一天，大巨蛋竟然爆出「有蛇出沒」！有粉絲在看完演唱會後，到地下停車場準備牽車卻發現地板上有一條蛇在滑行，讓他當場看傻眼。而同一天大巨蛋場內的座位區，也有粉絲直擊一隻小老鼠在地板間亂竄，對此遠雄表示現場已完成清查，後續也會持續加強巡檢。

目擊民眾：「蛇，是真的蛇，我的天啊。」民眾在停車場走著走著，眼前竟突然出現一條帶著黃綠色花紋的蛇，在地板上不停鑽動遊走，突如其來的畫面讓民眾當場愣住。

目擊民眾：「我的天啊很大隻，我覺得牠會被壓死。」停車場裡竟然有蛇出沒，地點就在大巨蛋地下室，還是南韓天團SuperJunior開唱的第一天，嚇壞不少粉絲。

被民眾直擊有蛇出沒的機車停車場，就是這裡位在台北大巨蛋B1停車區，民眾正準備牽車就發現有蛇在車陣間滑動，所幸這隻蛇當下並沒有攻擊行為。

韓國天團Super Junior：「我不能停止想你。」

然而同一天不只有蛇在停車場現蹤，連大巨蛋內的座位區，也被粉絲目擊有老鼠「來做客」。小老鼠在地板間亂竄，畫面曝光後有粉絲笑說「牠有買票嗎？根本免費仔」，也有人回應「GD演唱會那天牠就出現過了」。

Super Junior粉絲E.L.F.：「蛤有蛇有蛇，在哪裡在哪裡是在場內嗎，（地下停車場）地下停車場為什麼，那我昨天在脆上有看到說有老鼠，那只能說（superjunior）人氣高到連動物都要來看，可能會需要加強管理一下對，因為如果他是有毒的話可能會咬傷人家。」

針對大巨蛋區域有小動物出沒，遠雄回應活動前都會進行清潔作業，接獲通報後經到場清查，未再發現相關情況，後續也會持續加強巡檢。

