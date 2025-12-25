獨家／SJ-D&E、HIGHLIGHT都來了！高雄櫻花季搶票爆詐騙 主辦急喊別上當

「高雄櫻花季」請來SJ-D&E等華麗卡司，卻有不肖詐騙想騙個資、騙錢。翻攝IG@sakurafest.tw

一年一度的「高雄櫻花季」明年3月13、14、15日將在高雄夢時代盛大登場。目前已公布的卡司包括Super Junior（SJ）小分隊SJ-D&E、HIGHLIGHT、BOYNEXTDOOR等韓流夯團，卻引來不肖詐騙虎視眈眈，已有歌迷受騙。

追星請小心！慎防網路詐騙

櫻花季的門票週二（23日）搶先開放中信卡友優先購票，卡友限定的超搖座位區、搖滾座位區率先完售，有歌迷想買到視野更好、更靠近偶像的座位，試圖在網路上購票，卻遇到詐騙，已有網友在Threads分享受害文，提醒大家別上當。

此外，早在卡司公布前，就有不肖人士在網路上徵求工作人員，試圖騙取個資，引來主辦巡網發聲，「我們並沒有透過您們徵人，請勿亂發文，請您趕緊撤下此文，否則我們將報警處理。」

《鏡報》求證主辦單位寬寬整合行銷，主辦單位表示，「從未對外招募志工，切勿受騙上當！同時，也呼籲歌迷朋友，千萬不要購買來路不明的票種，以保護自身的權益！」

D&E領軍韓流夯團唱進高雄櫻花季

高雄櫻花季還有彩蛋卡司待公布。翻攝IG@sakurafest.tw

高雄櫻花季明年迎來第3屆，卡司規模全面大升級，已確定請來SJ-D&E、HIGHLIGHT、BOYNEXTDOOR、VIVIZ、 WENDY等韓團，以及唱響《咒術迴戰》片尾曲的ALI等海外嘉賓；台灣卡司則包括Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，還預計有第3波彩蛋嘉賓待宣布。

