獨家》TCOC被爆派團赴中「地下傳教」！教徒遭公安帶走驚險脫身

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北國際基督教會(TCOC)被控至中國進行地下傳教，讓教徒冒險為教會賣命。劉姓被害人們指出，組織不定期會差派一隊8至12人的傳道團，至北京、上海、西安等地宣揚教義，吸收在地學生、仕紳查經、受洗，曾有傳道人為了傳教，攜帶被中共列為「禁書」版本的聖經，入境中國時遭公安查扣、遣返回國，也有傳道人被帶走調查，利用假身分才脫身。

TCOC被控以神之名斂財、階級式「門徒制度」操縱教徒，至今教會未正面回應，本報再度接獲踢爆，該組織每年不定期差派傳道團至中國。劉男表示，教會一貫的手法都是引用聖經故事，讓教徒們深信，到國外傳教是「突破生命」、「讓生命更豐盛」，不僅可以打造更棒、更大的教會，也是拯救當地失落的靈魂，許多教徒信以為真，自願至中國念書、深造。

劉男說，每到差派傳道團徵選時期，教會核心幹部、查經班領導會不斷蒐集有意願的名單，並開會討論、篩選，最終選出2對社青夫妻，其中一對為核心，身兼查經班領導及傳道團負責人，帶領2至4名學生至中國傳教，在工作、念書之餘，在當地舉辦查經活動、小組聚會等。

被害人Andy進一步指出，傳道團若要長時間待在中國，會選在交通便利且有著名大學、科技園區的地方駐點，如北京大學、清華大學，以招募在地大學生為主；教會看準大城市的學生多數離鄉背井、孤身一人，便伺機下手，塑造充滿家庭溫暖、互相激勵、成長的氛圍，吸收當地人入教、受洗。

不過，中國嚴禁外國人在當地進行涉宗教活動，傳道團都是冒險傳教，Andy說，有些傳道人為了保障自身安全，會印假名片隱匿身分，不會對外宣稱自己是國際基督教會，也不會直接說聖經、查經等字眼，而是以「看書、讀書」作為暗語；但曾有弟兄帶了一大疊被視為「禁書」版本的聖經，在入境中國時遭海關查獲，被遣返回國。

不僅如此，劉男也分享，2002年間，他在東北哈爾濱傳教遭關切，中國公安將其護照、台胞證扣走，並將他帶回公安局問話，所幸他用假名片才逃過一劫；他說，許多傳道團都是冒著生命危險進行地下傳教，痛斥教會根本不顧傳道人的人生安危，一心只想著壯大組織，至今仍有傳道團在中國運作，只盼不要有人遇害。

