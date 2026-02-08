獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
最近網路上吹起一股「新世代千金」風潮，除了才貌兼備的雅方千金林暄穎備受矚目，Threads上近來也出現一位名為Amanda的亮眼女孩，以奢華的生活品味結合幽默感，短短兩個月內便狂漲7萬粉，時報周刊CTWANT發現她的真實身份，竟是「小鄧麗君」蔡幸娟的獨生女「蛋蛋」（謝方易）。
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。
儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單純炫富，她的發文帶著幽默，像是自嘲「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」。在享受優渥生活的同時，她也展現高度的感恩之心，發文感謝媽媽，「感恩自己很會投胎」，並分享受媽媽時常行善的影響、讓她在高架橋幫助困境母女的暖舉。
此外，Amanda也透露自己正積極準備金融證照考試，展現為人生努力的一面。這種既輕鬆又得體的互動方式，讓她在Threads上迅速漲粉。
身為星二代，Amanda顯得相當低調。雖然曾上傳與媽媽在私人飛機上的合照，卻貼心地用愛心遮住媽媽的臉，顯見她不想消費母親名氣。事實上，蔡幸娟過去也曾主動分享母女合照，當時便有許多粉絲誇讚母女倆顏值極高，站在一起宛如姊妹。
59歲的蔡幸娟當年以〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等暢銷曲紅遍東南亞，有「中國娃娃」、「小鄧麗君」之稱。她2003年跟電視節目製作人謝孔忠結婚，並育有一女，但5年後離婚，由她獨自撫養女兒長大。
而蔡幸娟自2011年後就淡出演藝圈，鮮少在鏡頭前露面，幾年前曾傳出她以3億多買下台北市「元大柏悅」豪宅，與連戰夫婦為鄰，如今女兒亭亭玉立，蔡幸娟偶爾也會分享旅遊照片，看來很享受優雅愜意的退休生活。
