獨家／TTP日系規矩超嚴格！打招呼「喊這句」怪爆 慘遭歐弟吐槽

記者徐珮華／台北報導

AKB48 Team TP 伊品（左起）、蔡亞恩、劉曉晴、黃奕霖接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

女團「AKB48 Team TP」成軍7週年，推出第10張單曲〈你會等我嗎？〉，並以全中文翻唱〈Oh my pumpkin!〉向日本本家致敬。身為「AKB48」海外姐妹團，成員蔡亞恩（麵麵）、劉曉晴、伊品、黃奕霖日前接受《三立新聞網》專訪，也分享團內嚴謹的日系管理制度。

AKB48 Team TP每每推出新作品，都會先進行隊內評比，選拔演出成員及該曲C位。除了唱跳實力以外，進公司是否主動打招呼、離開公司會不會說「辛苦了」，以及對於工作人員的態度、社群經營狀況等，都納入評分標準。她們笑說，打招呼已經是刻在心底的DNA，若有新進成員，第一件事就是教這個。

蔡亞恩分享團體日系制度，還曾因此被前輩吐槽。（圖／記者趙于瑩攝影）

由於公司規定無論時間早晚都要說「早安」，因此經常鬧出趣事，蔡亞恩笑說「剛進演藝圈的時候，很多藝人會覺得我們超奇怪，還會有很多前輩說『都午安了，什麼早安』」，先前參演胡瓜領軍主持的「鑽石舞台」，就曾被歐弟開玩笑吐槽。不過團員們表示前輩其實都非常親切，例如KID（林柏昇）會在她們鞠躬時也跟著彎腰，曾國城則每次見面都要秀一段日文，讓她們哭笑不得直呼：「我們團內大部分還是台灣成員，其實大家講中文就好了。」

伊品升格正式生後，如願以捲髮造型亮相。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，公司對於輩分關係也相當講究，在外若有第三人在場，後輩必須以「前輩」尊稱另一位成員，放飯時也得依照輩份先後領取便當。不同於正式生能與公司討論造型，研究生則被規定不得染燙頭髮、配戴花俏飾品或有色隱形眼鏡；今年5月才升格正式生的伊品對此深有感觸，笑說：「可以捲頭髮真的差太多！我天生就是適合捲髮的人！」

AKB48 Team TP 感情好，離鄉背井的劉曉晴坦言相當依賴團員。（圖／記者趙于瑩攝影）

雖然前後輩制度嚴謹，不過身為一期生的蔡亞恩表示，團員相處起來沒有小圈圈之分，低潮時也能互相請教、擔任彼此心靈諮商師，甚至一起抱著大哭。自香港來台發展的劉曉晴，就坦言自己相當依賴團員，日前受邀參與本家在香港的演唱會時壓力極大，所幸有隊長林易沄陪伴，「還好她有跟我一起去，上台前一天晚上我們聊了很多。」

黃奕霖喜歡看不同的世界、接觸不同的人，夢想環遊世界。（圖／記者趙于瑩攝影）

而畢業成員陳詩雅、陳詩媛（十元）、阿部瑪利亞、藤井麻由、冼迪琦離團後都有亮眼發展。談及未來規劃，蔡亞恩透露想在30歲前完成赴日留學的夢想，並透過自媒體經營自我；劉曉晴期盼持續在舞台上耕耘，近期也開始嘗試詞曲創作；日前才赴花蓮擔任「鏟子超人」的伊品，未來也想從事幫助人的工作；黃奕霖則笑說「未來感覺蠻遙遠的」，但希望能成為背包客探索世界。

