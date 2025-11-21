獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資

有詐團把送應援物這件事當作詐騙手法，騙運費也騙個資。（示意圖／東森新聞）





TWICE成軍十年，首次來台開唱，暱稱粉絲的ONCE相當熱情，製作了很多應援小物免費贈送，不過現在卻被詐團用來行騙。他們在社群網站貼文，說應援物包好了，想要的人加LINE，點進去對方給的網址後，填了個資、付了運費，你並不會收到應援物，而是接到假客服電話，用各種話術來詐騙。查證這個人的Threads跟IG帳號，都是11月才開設，電話號碼頭是印尼區碼，恐怕是境外詐團所為。

TWICE高雄開唱倒數，有熱情粉絲製作貼紙還有咖啡杯套，放在甜品咖啡店供人來索取。不過也有人把送應援物這件事當作詐騙手法，騙運費也騙個資。

記者vs.TWICE粉絲：「好像有看過，蠻多的，就是有看到。（你們會一認就認出來，這個是詐騙嗎），會，就是看他頭貼。」

記者vs.TWICE粉絲：「這種應援小物應該是大家都是在場外拿取的，比較少人會用郵資的方式去拿那個應援物，（所以去現場拿比較安全），對對對，或是面交。」

對於網路免費送的應援物還是小心翼翼，回過頭來看，這個免費送應援物的帳號，幾天前就已經PO出應援手燈，發文說一支800元，可面交也可下單後郵寄，後來又PO應援髮帶與鑰匙圈，同樣要求粉絲加LINE。有粉絲識破留言示警，說「詐騙仔不要來」，更有人搜出，照片根本是從小紅書盜的圖，不過還是有不知情的粉絲留言索取。

點開帳號，所有IG只有一篇貼文，而且是11月才開設帳號。網友自行追蹤發現，手機號碼開頭竟是印尼，不排除是境外詐騙集團。

首次來台開唱，因為版權問題，熱情粉絲自製應援物，若是有商業行為就有侵權問題，只送不賣才是真應援，民眾千萬不要受騙上當。



