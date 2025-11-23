獨家／TWICE降臨！ ONCE自製應援小物交換互惠

TWICE終於來台，有不少ONCE早早就開始著手製作應援小物。（圖／東森新聞）





TWICE終於來台，有不少ONCE早早就開始著手製作應援小物，像是應援小卡、扭扭棒，甚至是請廠商製作冰箱磁鐵。演唱會當天就拎著大包小包，來到現場免費贈送，或是跟其他ONCE們互相交換，就是堅持不販賣。ONCE們說，因為賣了就跟盜版攤商相同，而且還有侵權問題，他們只希望每個ONCE們好好享受。

自製援物的ONCE vs. ONCE們：「這邊都可以拿，（真的假的），都可以拿，（喔謝謝，謝謝）。」

互相交換彼此的應援小物。自製援物的ONCE：「這是用扭扭棒做的LOVELY的那個圖案，然後有各個成員的不同顏色，有各成員的顏色。」

一位是用各成員代表色手作的扭扭棒，另一位ONCE是自掏腰包跟廠商訂製冰箱磁鐵，封面還是TWICE每張專輯，附加演唱會實用的貼心小物。堅持不賣，但可以互相交換。自製援物的ONCE林小姐：「冰箱貼、磁鐵，然後每一張專輯下去製作，裡面還有糖果、就喉糖。大家吼到喉嚨痛、哭到眼睛痛，就是一個小禮包這樣。就是真的，10年了第一次來台灣，然後就是希望她們可以感受到粉絲們的愛。」

有些ONCE們一聽到消息，9月多就開始自發性地手作或訂製應援小物，就是要來會場免費贈送，跟其他粉絲分享。即使買不到搖滾區門票，也要來這裡跟大家說「熬了10年終於輪到ONCE們了！」

不過前一天警方強力取締違規的盜版攤販，但交換應援小物的ONCE們很團結，也不怕被混淆。自製援物的ONCE：「像我們這種就是沒有營利的，這種小東西的話，就不太會有人去追究有沒有版權的問題。」

ONCE們vs.自製援物的ONCE：「都可以選一個，（謝謝）。」

還有小妹妹自製TWICE各成員的應援卡片，整盒兩千多張讓人免費拿。領取的隊伍從頭到尾拉得超長，走了好一段路才看到盡頭，不用縮時根本難以呈現。妹妹看了真的超感動。記者vs.自製援物的ONCE：「（看大家排到後面去，你的感覺是），就是很長，我沒有辦法想像。我真的無法想像。很開心，因為上次單場沒有那麼多人。」

也因為自製TWICE小物可能涉及侵權問題，ONCE們也相當清楚，用交換分享展現默契，也尊重官方。



