5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台
記者林汝珊／台北報導
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引 5 萬名 ONCE 進場朝聖，不過演唱會卻傳出「舞台強光照射」爭議。多名 VIP 區觀眾控訴，對面側舞台的燈具整場直射眼睛，導致「刺痛、眩暈、甚至想吐」。不過據了解，現場工作人員已及時處理。
有觀眾指出，B12 區前排受影響最嚴重，「強光直射眼睛，完全看不到舞台」。粉絲稱向工作人員反映後，現場僅提供「移動到其他區域後排」的補救方案，被認為誠意不足。由於演唱會已進行過半、人潮眾多，後續協助也因場面混亂而未能完全落實，讓部分觀眾感到不滿。
據了解，若現場主舞台視線不良，須於開演 10 分鐘內向現場工作人員提出。經工作人員判定如確認為視線影響座位者，將視情況調整座位；若無座位可以更換，消費者得辦理全額退票並離場。無提出者，視為同意該座位安排。
