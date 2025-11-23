5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台

記者林汝珊／台北報導

TWICE昨於高雄世運開唱，舞台採360度設計。（圖／翻攝自IG）

韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引 5 萬名 ONCE 進場朝聖，不過演唱會卻傳出「舞台強光照射」爭議。多名 VIP 區觀眾控訴，對面側舞台的燈具整場直射眼睛，導致「刺痛、眩暈、甚至想吐」。不過據了解，現場工作人員已及時處理。

TWICE出道10年，終於來台開唱。（圖／翻攝自IG）

有觀眾指出，B12 區前排受影響最嚴重，「強光直射眼睛，完全看不到舞台」。粉絲稱向工作人員反映後，現場僅提供「移動到其他區域後排」的補救方案，被認為誠意不足。由於演唱會已進行過半、人潮眾多，後續協助也因場面混亂而未能完全落實，讓部分觀眾感到不滿。

廣告 廣告

據了解，若現場主舞台視線不良，須於開演 10 分鐘內向現場工作人員提出。經工作人員判定如確認為視線影響座位者，將視情況調整座位；若無座位可以更換，消費者得辦理全額退票並離場。無提出者，視為同意該座位安排。

更多三立新聞網報導

回憶殺！夢回《我結》SJ希澈「隔11年合體郭雪芙」同框畫面曝光

售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶

「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效

才喊重新出發！范冰冰奪金馬影后「陸粉0關心」遭封殺7年⋯下場曝光

