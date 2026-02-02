獨家／Ubike「嗶卡常失敗借不了」 民眾怨：很失望

有民眾租UBIKE的電動輔助車，把悠遊卡放上感應區，明明餘額夠，腳踏車電力也有60%，但怎麼上下移動就是感應失敗。（圖／東森新聞）





有這經驗？借不了車好難過，有民眾租UBIKE的電動輔助車，把悠遊卡放上感應區，明明餘額夠，腳踏車電力也有60%，但怎麼上下移動就是感應失敗，UBIKE公司回應，當事車輛持續有租借紀錄，可能是卡片消磁導致感應失敗，或車機網路傳輸異常。

按下啟動靠卡，把悠遊卡放上感應區，以為馬上就借到車，但卡片不斷上下移動，系統就是沒有反應，明明卡片餘額充足，電量表也有60%電力，電動輔助車看得到就是借不到。

民眾不滿發文，對UBIKE很失望，借電動輔助車5次就有一次出事情，刷卡都刷不過，部分民眾也遇過類似情況。民眾vs.記者：「有曾經有過，（當時後來怎麼解決），就是換另外一部，這個很難說咧，有可能是卡片問題啊，可能是他的感應出問題，也可能他系統上面問題啊。」

想騎卻借不到，不少人遇過都說好困擾。UBIKE表示，可能是卡片消磁問題導致感應不佳，或是車機網路傳輸訊號異常，針對車號查詢，影片中的車輛持續有租借紀錄，並沒有民眾通報故障，逼卡感應借不到車，可能的原因還有一個。

騎乘UBIKE很方便，不過要注意了，從今年1月1日起，雙北加桃園地區民眾要租借時，一定要投保公共自行車傷害險，否則要租借的時候，就會出現無法租界的情況，把卡片放上去感應區之後，就會顯示卡片未投保無法租借。

2026年1月起新制早已上路，不分車種得先投保傷害險才能借車，實測不論實體卡片，或是手機掃描租借，沒有投保的卡片就是沒辦法借，租借站多處地方也可以清楚看到提醒標語。民眾：「因為我重新換悠遊卡，所以他會強制新綁的話它會強制綁，所以我才知道這件事情。」

卡片消磁或系統傳輸異常，都可能導致租借失敗，在這之前卡片也得先投保，行車上路才有保障。

