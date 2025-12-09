獨家／VEU年底到期 台積電南京廠16奈米明年恐停擺

台積電南京廠主要採用16和28奈米製程。（台積電提供）

今年9月美國政府宣布將在年底撤銷台積電南京廠「驗證後最終用途（VEU）」豁免，屆時台積電進口美國半導體設備、材料到中國將向美國申請，業內人士表示，如果美國有意加強管制，台積電在南京的營運隨時可能停擺。

今年9月美國政府對半導體供應鏈出口管制再出招，宣布將在12月31日撤銷先前給台積電的無限期豁免的「驗證後最終用途（VEU）」，讓台積電南京廠未來進口美國半導體設備、材料都要經美國政府預先審核。如今隨著美國政府撤銷VEU的期限將近，業內人士透露，目前情況並未改善，如果VEU在年底撤銷，沒了VEU後，要是美國鐵了心要管制，台積電南京廠16奈米製程隨時會受到影響甚至停擺。

VEU授權是美國商務部出口管制體系的一部分，獲得VEU授權可以簡化管制產品出口許可申請流程，不過如果授權遭撤銷，等同半導體製程相關材料、設備、軟體都要逐筆向美國申請，不僅成本會提升，還可能遇到申請遭拒的情況。

儘管今年年底撤銷VEU後不代表台積電會馬上無法營運，但關鍵設備、材料能否進口「全看美國臉色」，業內人士分析，以台積電南京廠的情況來看，在VEU撤銷後，可能面臨設備不能維修，關鍵材料無法順利進口的狀況，就算中國當地在半導體自主政策下，28奈米可能還有機會在當地找到替代品，但16奈米的零件沒了又無法進口的話「會很麻煩。」甚至可能停擺。

現代半導體製造高度仰賴美國半導體供應鏈，包含製程設備如曝光機、蝕刻機，或是關鍵材料化學品、氣體，到後續維運的設備維護、保養都會用到美國企業的產品，只要VEU遭撤銷，台積電要向重要供應鏈如應用材料、科磊、科林研發採購，都需要經過美國嚴格的出口審查。

台積電9月時對於VEU將在年底撤銷一事回應，台積公司已接獲美國政府通知，目前的VEU授權將於2025年12月31日撤銷，我們正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電在南京營運不受影響。隨著期限將至，《鏡報》詢問台積電後續影響，公司截稿前並未回應。



