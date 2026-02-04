獨家／WBC「東京台灣之夜」爆應援席超賣 粉絲跨海看球恐兩頭空

民間募資規劃「東京台日大戰轉播」，遭爆有超賣問題。（翻攝嘖嘖官網）

世界棒球經典賽（WBC）3月於東京巨蛋登場，其中台日大戰門票秒殺，導致大批台灣球迷無法進場。「Team Taiwan挺台灣應援小組」號召募資辦東京「台灣之夜」活動，日前保證入場資格席次迅速售罄，但本刊接獲讀者投訴，發現明明訂單成立，如今卻發現沒在名單上，質疑有「超賣」問題。

「Team Taiwan挺台灣應援小組」於募資平台嘖嘖發起「Team Taiwan 挺台灣！與棒球英雄前進東京」活動，總計分4階段，第3階段為在東京轉播台日大戰，最終目標為凱道外舉辦應援派對，吸引許多球迷贊助，盼替台灣隊加油。

由於台灣球迷太踴躍，至少上看5千人，原先規劃的一個場地不足容納所有球迷，中職會長蔡其昌日前宣布預計再租2個場地，服務台灣熱血棒球迷們。

日前主辦方修正「東京台日大戰轉播」入場規則，取消「抽獎制」，改為凡贊助指定方案，即保證入場參與2026年3月6日於東京舉辦之台日大戰轉播活動；於公告前即搶先贊助者，同享保證入場資格，並宣布於1月30日12時全面開賣。

開賣當天，果然湧入大批民眾瘋搶，開賣約20分鐘售罄，期間網站大當機，結帳還需排隊，顯見球迷瘋狂程度，就連蔡其昌都嚇到直呼「是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。

應援席超賣 美意變質

不過本刊接獲讀者投訴，當日「東京台日大戰轉播」訂單顯示完成，開心想說當天能夠與友人同樂，孰料4日下午接到主辦方通知，表示要在12:20分前完成訂單成立並付款成功才有資格，一查發現自己未在入場名單內，質疑有「超賣」問題。

民眾指出，當時結帳後顯示贊助成功，並無額滿或12:20前付款才有資格之提醒。（讀者提供）

相關問題在Threads、募資平台嘖嘖都有民眾提及，但目前主辦方未有正式回應。

本刊調查，目前主要爭議有二。其一為民眾購票結帳當下，並未顯示「額滿」亦或者是12時20分前入場才具備資格，結帳完顯示「贊助成功」，看到最新公告後才得知，未在入場名單上。

晚開4人組 民眾兩頭空

其二，開賣前主辦公告有雙人組、三人組、四人組（家庭組）等，但開賣時「四人組」並未準時開設，民眾轉而選擇其他方案如2組、3人組下單，後來「四人組」選項突然出現，不少人改結帳4人組，取消原本訂單，結果最後落得兩頭空。

主辦方通知信，同樣顯示贊助成功，保證入場資格。（讀者提供）

針對民眾質疑4人組未準時開放、購買當下未顯示額滿等，Team Taiwan挺台灣應援小組於募資平台嘖嘖上回應，「您好，因涉及個人資訊，還請您透過私訊或電話或信箱聯繫我們，我們會有專人為您處理，謝謝～」

根據Team Taiwan挺台灣應援小組公告「【重要更新】東京台日大戰轉播應援席入場名單與初步場地分配說明」，強調經初步名單整理，以系統顯示於約1/30（五）中午12時20分前完成訂單成立並付款成功之紀錄為準，皆具備應援席次資格，再請至名單核對訂單編號確認。

平台上民眾抱怨連連，質疑超賣。（翻攝嘖嘖官網）

對此，本刊致電客服顯示無人接聽，傳訊「Team Taiwan挺台灣應援小組」至截稿前尚未獲回應；官網則顯示，客服時間為週一至週五11:00至18:00。

