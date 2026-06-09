獨居危機…老人受虐黑數 遠超通報案件

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衛福部統計，近十年老人保護通報案件由每年約三千件，增加至去年達兩萬六千多件，但專家指出，若依老人受虐盛行率近百分之八推估，台灣每年應有約卅七萬件老人虐待案件。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，除了肢體與精神暴力，近年照顧疏失、財務剝削與獨居風險也是值得關注的老人保護議題。

老盟昨天舉辦老人保護跨域交流研討會，邀集社福、醫療、警政、金融、長照及社區工作者，從隱性虐待辨識、科技防護、金融安全到獨居長者照顧等面向，探討高齡保護的挑戰與解方。

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張淑卿指出，許多獨居長者面臨財務管理、照顧安排及自主權受損等問題，卻因自尊或不願求助。衛福部保護服務司長郭彩榕表示，有些長輩遭遇不當對待，仍因親情牽絆、擔心影響家人或不願外人介入家庭問題而隱忍，衛福部發展預防性服務方案，透過社區關懷據點、志工等建立信任關係，協助長者接受服務體系協助。

輔仁大學社會工作學系副教授王潔媛指出，許多老人保護案件首次通報時已演變成重大暴力事件，但更值得關注的是暴力發生前累積已久的照顧壓力。無論是老老照顧、失智照顧或手足共同照顧，照顧者長期面臨睡眠不足、缺乏替手及家庭溝通困難等問題，若缺乏支持系統，便可能逐漸累積成衝突與危機。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹分享觀察，老人受虐常見精神虐待與疏忽照顧，其背後往往涉及照顧技巧不足、經濟困難或長期壓力累積。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧提醒，老人虐待最容易被忽略的是「隱性虐待」，例如代替長者做決定、限制外出或接管財務等，看似保護，卻可能不知不覺中剝奪長者自主權與尊嚴。

新北市政府警察局婦幼警察隊隊長劉家次指出，警方常接獲獨居長者在家中死亡多時案件，也常處理長者遭詐騙，導致畢生積蓄受損案例。老人保護案件中，常見長期照顧壓力導致配偶暴力，及啃老族因金錢對父母施暴，背後往往伴隨酒癮、毒癮或經濟問題。他贊同研議高風險長者大額提領現金時，由家屬或社工陪同，降低受騙風險。

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