獨居女備用鑰匙藏1處以為超安全 返家見積蓄被偷光超崩潰

鑰匙。（示意圖／Pixabay）

現代社會有不少獨居的人，可能有藏備用鑰匙的煩惱，最近泰國烏隆他尼一名26歲女子昆帕（Khunphat）因為習慣把房間備用鑰匙藏在運動鞋裡面，以防鑰匙不見，外出工作返家才發現積蓄被偷走，損失金額約17000泰銖（約新台幣16163元）；事後昆帕也坦言，以為藏鑰匙的地方很安全是她大意了。

根據泰媒《Channel 7》報導，事發於11月2日晚間9時20分，烏隆他尼市警局接獲報案，位於三密約亭4巷一處出租套房，報案人昆帕向警方表示，她工作返家後，注意到藏在運動鞋右腳的備用鑰匙變到左腳，但房門無遭破壞痕跡，她察覺不對勁，進門後發現自己存了一年約17000泰銖（約新台幣16163元）積蓄不翼而飛。

當下昆帕相當崩潰，但她冷靜之後，懷疑有竊賊利用她藏在鞋內的備用鑰匙進入屋內，於是報警處理。警方抵達現場，昆帕帶領警察到房間查看，指出她平時將運動鞋放在門外，鑰匙就藏在其中一隻鞋裡。而昆帕在附近百貨商場工作，租這間房已經1年時間。

泰國一名獨居女子把備用鑰匙放在鞋子裡面，結果家中遭竊。（圖／翻攝自臉書／เหยี่ยวข่าว ตะวันออก）

案發當日昆帕上午11點出門上班，晚上8點返家時，才發現存了1年的積蓄都被偷走了。令昆帕很難過的是，這筆錢是她從去年開始一點一滴存下來，原本打算幫助即將畢業的弟弟；而她沒把積蓄存入銀行，是怕與哥哥從國外匯回的生活費搞混。

警方調查後指出，昆帕租屋處的監視器當時故障，將調閱周邊監視畫面追查嫌犯。昆帕的男友事後也到場配合警方詢問，因為她向警方說明平時一人獨居，男友偶爾來訪，兩人都知道房內有現金，但不確定男友是否知道鑰匙藏放的位置。但昆帕也難過地說，「我不怪小偷，只怪自己太大意。」

