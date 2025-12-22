獨居女病逝「遺產全被充公」！遠房表哥「想幫買墓地」遭拒：她的錢不能用在她身上？

上海一名女子因突發腦出血逝世，未料遺產竟被公部門充公。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

用遺產辦葬禮也不行？中國上海市近日發生一起離奇的遺產充公事件，當地一名46歲的獨居女子獨居因無近親，未料日前突然腦出血病逝，遺產依法由民政部門接收。這名女子的遠房表哥本來動用其部分遺產舉辦告別式、購買墓地，卻遭民政部門限制，需走申請與訴訟程序，消息曝光後，頓時引發外界對「身後事能否用自己遺產」的熱議。

根據澎湃新聞、上觀新聞等陸媒報導，居住於上海市虹口區的一名46歲蔣姓女子由於父母早逝、未婚也沒有子女，一直都過著獨居生活，沒想到10月突發腦出血，陷入昏迷後的蔣女無法動用自身積蓄支付醫藥費，因此院方輾轉聯繫到蔣女父親的姐姐的兒子，也就是蔣女的遠房表哥吳姓男子。吳男也趕到醫院為蔣女簽署相關住院文件、墊付醫藥費。

蔣女經2個月治療後病情一度好轉，然而轉院後突然惡化，最終於12月14日不幸離世，然而蔣女因沒有近親屬，在沒有監護人和繼承人的情況下，其名下遺產依法由民政部門接收。吳男原想用蔣女的遺產為其舉辦追思會、購買墓地，沒想到竟被虹口區政府告知，根據《上海市殯葬管理條例》的規定，身為遠房表哥的他若想承辦葬禮，還是可以提出書面申請。

不過，吳男若想替蔣女購置墓地，則價格需要在合理範圍內，而且後續維護費用還得由他承擔，讓吳男相當傻眼，受訪時更無奈表示：「她的錢用在她身上是合理的，我想說買個墓地，總有必要的吧？當地工作人員說不行，自己的後事還不能用自己的錢去善後，我想誰碰到，都有可能想不太通。」

對此，虹口區民政部門表示，這起案例屬於首次出現，作為遺產管理人的民政部門會根據法院確定的「合理范圍支出範圍」標準來執行。民政部門強調，對於吳男的說法相當認同，但相關程序恐怕並不簡單，可能需要透過訴訟，先指定區民政局為遺產管理人；再訴訟分配蔣女的遺產，作為墓地的合理支出費用。

上海虹口民政局12月21日發布官方公告更新最新進度指出，目前已與蔣女職場同事、遠親聯繫，預計會在12月底前舉行告別式。至於遺產的部分，居委會已在12月22日向法院申請確認遺產管理人，後續若由區民政局被指定為遺產管理人，將依法清理遺產、處理債權債務；剩餘財產經法定程序後，將用於扶貧濟困等公益事業。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都不解為何遠房親屬不能動用蔣女的遺產處理身後事，反而遺產全歸公部門所有：「以前遺產不是順位繼承人沒了後有血緣的親屬也可以繼承嗎？某些部門不是搶錢嘛」、「花自己的錢買自己的墓地還要批准」、「遺產歸公，墓地錢、後續維護費用應有由政府部門負擔，拿人錢財替人辦事」、「人才走，遺產歸公的速度比辦個葬禮都快啊，別太離譜好吧」、「為什麼後續費用要人家親承擔？錢就充公了？這樣哪個來做好事反而給自己帶來麻煩！」



