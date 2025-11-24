獨居婦領完免費水果後迷路！徘徊要道險釀意外

獨居和美鎮的69歲葉姓婦人，23日到彰化果菜市場領完水果後，卻突然忘了回家的路，最終在員警護送下順利安全返家。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣多樣水果進入盛產期，彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮農特產品，23日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華活動，現場提供3000份鮮果讓民眾免費試吃，吸引排隊人龍，1名年近7旬、家住和美鎮的獨居葉姓婦人，在領完水果後，卻突然想不起回家的路，她獨自在附近徘徊引起民眾注意報警，在員警護送下順利安全返家。

彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡在昨日晚間7時許，接獲民眾焦急報案，指稱在彰化市彰鹿路上有位老婦人神情慌張、來回踱步，似乎迷失方向；巡邏員警迅速趕抵現場，立刻上前安撫，但該名婦人記憶混亂、語意斷續，回答時常停頓、前後矛盾，讓員警無從辨識她的身分。

員警不放棄，持績以溫和語氣陪婦人聊天，在員警循序引導下，終於將零碎線索串起，確認她是獨居在和美鎮的69歲葉姓婦人；婦人向員警表示，她是在23日搭車獨自前往彰化市果菜市場參加嘉年華活動，因為現場有免費水果發送，吸引滿滿人潮，她開心領完水果後，在準備返家時，腦中卻突然一片空白，完全想不起回家的路，她也越走越心慌。

由於天色漸暗、寒意上升，婦人又僅穿著薄衣，獨自在車流湧動、緊鄰高速公路的要道上徘徊，十分危險，員警在確認其身體狀況無虞後，立即以巡邏車護送返家，婦人在抵達住處後，頻頻向警方道謝，表示若不是員警及時出現，不知道今晚會走到哪裡去。

