獨居悲歌！曹西平患憂鬱症「昔失禁昏迷」無人知：4警訊可能奪命





66歲台灣資深藝人曹西平猝逝，生前曾透露因為家產與手足們鬧翻，對親兄弟們棄父母不顧感到非常寒心，飽受憂鬱症困擾一度遠赴泰國獨居，甚至經歷昏迷、失禁3天無人知命危困境。如今曹西平於台灣驟逝，關於「獨居老人」健康相關議題，也再度成為大家關注焦點。

曹西平曾憂心「孤獨死」

曹西平除了飽受憂鬱症纏身，資深媒體人胡孝誠2022年曾在《健康2.0》節目透露，他在泰國獨居時曾遭遇「起床時陷入昏迷」、「下半身癱軟倒地無法動彈」、「3天無法出門只能尿地上」的失禁困境，最後他用意志力爬往屋外，鄰居才得以發現緊急送醫。曹西平因此不敢獨居，決定將泰國房子賣掉，返回台灣與乾兒子定居。

廣告 廣告

曹西平也曾自曝這段差點喪命的恐怖經歷：「是我爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，我（當時）覺得我應該會死在泰國」。曹西平也曾在2022年6月發文感嘆，情同兄弟的助理阿凱和父親都離世，導致自己罹患憂鬱症，於是決定獨自到泰國生活：「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰，因為泰國真的很大又語言不通，根本找不到人的」，感嘆自己可能會孤獨死。

因父母遺產遭手足誣陷

曹西平一度放棄演藝工作，為父母遺產問題，遭手足誣陷、他獨自扛下家中負債，歷經暴肥、圓形禿、憂鬱症，不明原因全身癱軟倒地，3天無法動彈的困境。2024年11月，他曾透過臉書發文感嘆：「有時候走一半就休息5分鐘再繼續走，真的老了、力不從心，體力無法這樣子操」，當時他還樂觀表示「越冷越走越堅強」，希望大家不要太擔心，沒想到時隔一年多猝逝，令粉絲和外界感到震驚不捨。

人體４種警訊可能奪命

曹西平於睡夢中驟逝，昔日因獨居差點命喪異鄉，獨居老人議題也掀起關注。台北醫院神經外科主任丁賢偉當時也在《健康2.0》節目中透露可能致命的身體警訊，「昏倒常見4種原因」包括：

心律不整：心臟跳動不規律時會產生「血栓」，打到腦裡面會出現暫時性的缺血中風，嚴重還可能導致猝死。此外，心臟瓣膜閉鎖不全也會導致心律不整，造成低血壓，進而陷入昏迷。 迷走神經暈厥：迷走神經從大腦一路延伸到腸胃，是身體最長的神經之一，負責管理心臟的跳動等，若有異常，可能導致心臟痙攣導致昏迷。 腦血管疾病：常見的腦血管問題包含出「血性中風」、「阻塞性中風」，而暫時性腦缺血造成的「小中風」是大型中風的前兆。 直立性低血壓：又叫做「姿態性低血壓」，當人體從臥姿改變成站姿，心臟不夠力把血液打到腦部，出現頭昏、暈眩、意識不清楚等不適。有服用高血壓藥物的患者，更易出現類似情況。

熟悉LINE的長者「孤獨感會下降」

此外，蘇哲永於臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」曾發文表示「老年孤單」會影響人體免疫力、睡眠、記憶，甚至增加死亡風險，也讓長輩更容易陷入憂鬱、退化、與社會脫軌。

中山大學研究則指出「熟悉使用LINE的長者，孤獨感比其他人低20%」。經常收到早安問候長輩圖和世界保持連結，也是對幫助獨居者或長輩減緩孤獨感的一種方式。



蘇哲永營養師也提到「長者們表達關心的方式有點慢、也有點笨拙；但那不是敷衍，而是他們能夠做的全部。一張圖，其實也是他們還願意說早安、還在等身邊親人回話的方式」。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

曹西平猝逝！感恩長文竟成人生告別總結：這一生我覺得自己做得非常好

天冷易猝死！心肌梗塞「5成無症狀」：胸悶痛10分鐘無改善需立即做1事