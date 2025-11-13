獨居悲歌！82歲婦消失3個月用水6千度 警破門見白骨

台中市北屯區13日發生一起令人鼻酸的孤獨死事件。（示意圖／翻攝自pixabay）





台中市北屯區13日發生一起令人鼻酸的孤獨死事件，一名82歲的曾姓婦人長期獨居，近月未曾出現在鄰里間，反而因家中用水量在短短兩個月內暴增至6千度，引起台灣自來水公司懷疑有異。警方接獲通報後，會同當地里長與社工到場查看，破門進入屋內時，卻驚見曾婦早已身亡多時，遺體嚴重腐化，幾乎僅剩白骨。

警方接獲通報後，會同當地里長與社工到場查看，破門進入屋內時，卻驚見曾婦早已身亡多時，遺體嚴重腐化，幾乎僅剩白骨。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方指出，現場環境雜亂但未見打鬥痕跡，也沒有財物遭竊的情況，因此初步排除外力介入。經通知死者的女兒到場後，家屬已完成筆錄，並表示對死因暫無異議。後續警方依規通報台中地檢署檢察官前往相驗，以確認確切死亡時間與原因。

根據鄰居回憶，曾姓婦人平日獨來獨往，性格低調，不常與鄰里互動。她習慣在夜間外出到附近的宮廟活動，有時也會撿拾雜物堆放在家門口。鄰居們表示，大約從兩、三個月前起，就再也沒有見過曾婦的身影；但由於住家並未傳出異味，也無異常聲響，因此沒人察覺異狀，悲劇直到水費異常才被揭發。

警方指出，現場環境雜亂但未見打鬥痕跡，也沒有財物遭竊的情況。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣自來水公司表示，13日下午1時26分左右，系統發現曾婦住處兩個月內用水量高達6千度，遠超一般住家的正常範圍，懷疑管線破裂或住戶狀況異常，遂主動通報地方政府與警方。警方、里長及社工隨後前往現場查訪，破門後發現屋內空氣悶濁，曾婦倒臥在地，遺體幾乎完全腐爛，顯示死亡時間已久。初步研判死亡時間已超過兩個月，詳細死因仍待進一步相驗釐清。

警方隨即封鎖現場，由鑑識人員進行採證與紀錄。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方隨即封鎖現場，由鑑識人員進行採證與紀錄，未在屋內發現打鬥痕跡，也未見外人闖入跡象。根據初步調查，死者家中水表數據確實異常，可能與自來水長期漏水有關，成為外界唯一的異常信號。目前警方已排除刑案嫌疑，研判為自然死亡或意外狀況導致的孤獨死事件。社政單位指出，曾婦平日多由自己照顧生活起居，與家人聯繫不多，可能因健康惡化或意外倒地，無人察覺而長期陳屍家中。

