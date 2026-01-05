獨居母傳LINE「今天真冷」後3天未讀 日男急返鄉淚崩

母親傳送一句「今天真冷」後，兩人的對話便永遠停格在那一刻。（示意圖／翻攝自Pexel）





日本東京一名58歲上班族健太（化名）時常與老家母親透過通訊軟體聯絡，她每天清晨都會堅持發送簡短的問候語，然而某個寒冷的冬日早晨，母親傳送一句「今天真冷」後，兩人的對話便永遠停格在那一刻。

日常問候成最後對話

根據日媒《Yahoo！japan》報導，健太指出，父親過世後，自己都會透過LINE與住在千葉縣的母親聯繫，他透露「雖然我母親不習慣用智慧型手機，但她每天早上都會​​給我發一些短信，有時候還會發一些表情包，但我以為那是她『日常習慣』的一部分。」然而某日母親傳送「今天真冷」，當晚健太才回覆「是挺冷的，妳還好嗎？」，沒想到過了3日，訊息依舊顯示未讀。

廣告 廣告

起初健太以為母親只是早睡或手機沒電，他回憶道，母親平日身體硬朗，一年鮮少感冒生病，到了第三天早晨，憂心忡忡的他決定提早下班，立即趕回老家，當他推開家門時，「燈亮著，電視也開著，但沒有任何動靜，我喊了幾聲，也沒人回應，她既不在廚房，也不在浴室…」健太最終在臥室發現了母親，神情安詳且面無懼色，彷彿只是在休息時不經意睡著。

警消人員趕抵現場後，確認母親已經氣絕多時，死因為「心臟衰竭」。醫學專家指出，若心臟衰竭在休息狀態下突然發作，患者極可能在極短時間內失去意識，甚至在坐姿狀態下直接死亡。

更多東森新聞報導

不斷更新／馬杜洛世紀大審！ 今晚首開羈押聽證會

美軍才逮馬杜洛 白宮副幕僚長妻暗示「這國」恐是下個目標

中國「武統派國師」氣哭自打臉：1800公里 美軍照活捉馬杜洛

