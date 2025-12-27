獨居男半夜如廁跌破頭！倒臥血泊逾1小時 鄰居通報警消破窗救人

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名陳姓男子今天（27日）凌晨起床如廁不慎跌倒撞破頭，倒臥血泊中無力起身，還好鄰居聽到呼救聲，趕緊通報警、消破窗進入搶救，所幸及時送醫，目前狀況穩定。

桃園警分局表示，大樹派出所今天凌晨1時40分許接獲住在桃園區建豐街的民眾報案稱，因為聽到隔壁獨居的陳姓男子（65歲）發出微弱的呼救聲，隨即前往察看，並透過陳宅的窗戶發現陳男倒臥在血泊中。

轄區警員王建豪、陳亭潔及王翊安立即趕抵現場，由於陳宅大門反鎖、陳翁亦無法起身開門，隨後通報消防人員到場，果斷破窗進入救援，經了解陳男深夜起床如廁後，突發身體不適跌倒撞到頭部大量出血，他躺在血泊已經1個多小時，經送醫治療，並連繫家屬前往照顧，目前狀況穩定。

警消破窗。桃園警分局提供

